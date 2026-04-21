Lao động

Thiếu trầm trọng lao động tại công trường sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Giữa tháng 4, tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.457 người, trong khi nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

Trong báo cáo gửi Chính phủ mới đây, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nêu rõ, tiến độ dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang chịu tác động lớn do biến động giá nguyên vật liệu và hao hụt nhân công.

Công nhân thi công sân bay Long Thành

Cụ thể, chủ đầu tư đã ghi nhận tình trạng cán bộ kỹ thuật, công nhân bỏ dở công việc giữa chừng, chuyển sang các công trình khác trong thời gian gần đây.

Tại gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách - gói thầu lớn nhất của dự án), trước ngày 26-1, liên danh nhà thầu đã huy động mỗi ngày khoảng 5.300 nhân sự. Tuy nhiên, sau thời điểm trên, số nhân sự mỗi ngày còn khoảng 1.500 người.

Gần đây, số lượng công nhân được huy động có chuyển biến, đạt khoảng 3.400 người. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu hụt so với nhu cầu cần khoảng 6.000 nhân sự.

Với gói thầu 4.8 (hạ tầng cảng, giao thông), trước 26-1, liên danh nhà thầu thi công đã huy động mỗi ngày khoảng 1.500 người. Sau đó, số lượng nhân sự còn khoảng 1.200 người, trong khi nhu cầu khoảng 1.900 nhân công.

Phía ACV cho biết, doanh nghiệp đã quyết liệt đôn đốc nhà thầu huy động bổ sung, nhưng tính đến giữa tháng 4, tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.457 người (đáp ứng 60%). Nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

Song song đó, việc thiếu hụt nhân sự tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tại một số gói thầu cũng gây khó khăn trong công tác quản lý chất lượng và ảnh hưởng đến quy trình thanh toán chung của dự án.

Lý giải nguyên nhân, ACV cho rằng, lực lượng lao động đang bị cạnh tranh bởi nhiều dự án trên địa bàn. Tại khu vực Đồng Nai, các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và bản thân các dự án thành phần khác của sân bay Long Thành cũng đang hút nhân lực.

Hiện sân bay Long Thành đang thiếu gần 6000 lao động (khoảng 40%)

Trong khi đó, điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường sân bay Long Thành còn nhiều khó khăn. Mặt bằng thi công rộng, nhiều hạng mục ngoài trời chịu ảnh hưởng nắng nóng và bụi, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút, duy trì lực lượng lao động.

Thêm vào đó, tình trạng biến động giá xăng dầu và nguyên vật liệu cũng đang tác động đến tiến độ thi công. ACV cho biết, giá nhiên liệu tăng gần gấp đôi làm chi phí vận hành máy móc đội lên, trong khi việc tiếp cận nguồn cung bị hạn chế do áp lực cạnh tranh giữa các dự án trong khu vực.

Nhiều nhà thầu phải bù chi phí nhiên liệu cho mỗi ca thi công; một số nơi đã xuất hiện tâm lý thi công cầm chừng, chờ nguồn cung ổn định hoặc chờ nhà chức trách điều chỉnh cơ chế giá.

ACV đánh giá nếu tình trạng thiếu nhiên liệu và vật liệu tiếp tục kéo dài, một số hạng mục thi công có thể bị gián đoạn do máy móc không có đủ nhiên liệu để vận hành.

Ngoài vấn đề nhân công, nhiên liệu và vật liệu, dự án còn gặp vướng mắc trong công tác thiết kế và pháp lý. Việc thiếu nhân sự chủ chốt tại đơn vị tư vấn thiết kế khiến tiến độ lập và phê duyệt bản vẽ bị chậm, ảnh hưởng đến khâu tổ chức thi công ở hiện trường.

Một số nhà thầu, đơn vị cung cấp thiết bị gặp vấn đề về pháp nhân, làm gián đoạn việc nhập khẩu thiết bị và ảnh hưởng tiến độ lắp đặt, thử nghiệm. Đặc biệt, một số gói thầu chính đã bị chậm khoảng 3 tháng do các vướng mắc này.

Về tài chính, việc thanh toán khối lượng hoàn thành còn gặp khó do các nhà thầu chưa bố trí đủ nhân sự để lập hồ sơ thanh toán; cùng với đó là những bất đồng về tỷ lệ thanh toán và cơ chế điều chỉnh hợp đồng trong bối cảnh giá vật liệu biến động. Một số nhà thầu chưa chấp thuận phương án thanh toán.

Nhà ga sân bay Long Thành

Với những khó khăn trên, phía ACV nhận định mục tiêu hoàn thành khai thác kỹ thuật vào tháng 9-2026 và khai thác thương mại trong quý IV là "khả thi", nhưng có thách thức lớn, phụ thuộc vào khả năng tháo gỡ kịp thời các vướng mắc nêu trên.

Chủ đầu tư đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương hỗ trợ ổn định nguồn cung nhiên liệu, vật liệu; đồng thời tăng cường phối hợp để xử lý các tồn tại, đảm bảo tiến độ dự án.



TPHCM bắt đầu tính chuyện khai thác du lịch khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

(NLĐO) – Từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất chuyển tiếp toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành

ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

(NLĐO) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

(NLĐO)- ACV đề xuất phương án chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành trong năm 2027.

