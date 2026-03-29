Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chiều 29-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công dự án sân bay Long Thành

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đây là lần thứ 10, người đứng đầu Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công dự án này.

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Trong lần thứ 10 kiểm tra dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu thi công xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc Dự án Thành phần 3 và trung tâm kiểm soát không lưu thuộc Dự án Thành phần 2.

Trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và cho rằng thời gian qua, các đơn vị đã hoàn thành tốt các công việc thì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án nỗ lực hết mình vì công trình quan trọng của đất nước. Phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật công trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không vì tiến độ mà không đảm bảo chất lượng công trình.

Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện nay có gần 9.000 công nhân đã được các nhà thầu huy động, phủ kín các mũi thi công. Cùng với đó là hệ thống máy móc, thiết bị được tăng cường tối đa, tạo nên một đại công trường vận hành gần như không ngừng nghỉ.

Ở khu vực đường cất hạ cánh và sân đỗ tàu bay, mặt bê tông rộng mênh mông trải dài, từng tốp công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối như khe co giãn, hệ thống thoát nước, hàng rào an ninh. Đây cũng là khu vực đã đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh vào 19-12-2025.

Tại gói thầu hạ tầng giao thông nội cảng, hàng nghìn công nhân chia thành nhiều mũi thi công cầu cạn, đường trục chính, hệ thống tuynen kỹ thuật. Những tuyến đường nội bộ đã dần thành hình, kết nối các khu chức năng như những mạch máu của sân bay tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên người lao động và các nhà thầu thi công

Còn khu vực nhà ga hành khách - "trái tim" của sân bay Long Thành mái vòm thép khổng lồ đã hoàn thiện, hệ thống vách kính bao quanh phản chiếu ánh nắng chói chang. Bên trong, hàng nghìn công nhân chia ca thi công hoàn thiện từng hạng mục trần, sàn, vách, hệ thống cơ điện.

Các hệ thống thiết bị hiện đại như băng tải hành lý, máy soi chiếu, cầu dẫn hành khách… cũng đang được công nhân tăng tốc lắp đặt đồng bộ. Không khí làm việc bên trong nhà ga không kém phần khẩn trương so với bên ngoài, với tiến độ được triển khai theo kiểu cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu lắp đặt đến đó.

Tại nhiều gói thầu, các nhà thầu đang đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026, nhất là các hạng mục then chốt như đường băng, sân đỗ, hệ thống điện - nước, giao thông nội bộ… nhằm đảm bảo điều kiện vận hành đồng bộ.

TPHCM thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

TPHCM thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu tăng tốc loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác.

Đồng Nai quy hoạch hơn 119 ha làm khu công nghệ số cạnh sân bay Long Thành

(NLĐO) - Khu công nghệ số tập trung Long Thành đặt tại xã An Phước và xã Bình An, tỉnh Đồng Nai

Phát triển du lịch Đồng Nai gắn với sân bay Long Thành

(NLĐO)-Sự hình thành của sân bay Long Thành đang mở ra cơ hội lớn để du lịch Đồng Nai thay đổi vị thế, kết nối mạnh hơn với dòng khách quốc tế.

