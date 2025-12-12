HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Tin - ảnh: Trọng Tín

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ

Sáng 12-12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công an Đồng Tháp ra quân tấn công tội phạm , giữ vững an ninh trật tự - Ảnh 1.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 102 công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 15-12 đến hết ngày 16-3-2026. Theo đó, công an các đơn vị cấp tỉnh, công an cấp xã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; giải quyết hiệu quả tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh tế, tài nguyên, môi trường; trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tải, tụ tập đua xe trái phép… với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công các loại tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả cao điểm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Đồng Tháp ra quân tấn công tội phạm , giữ vững an ninh trật tự - Ảnh 3.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, quán triệt toàn lực lượng nêu cao quyết tâm thực hiện cao điểm.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh biên giới, phục vụ có hiệu quả công tác tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh…

Công an Đồng Tháp ra quân tấn công tội phạm , giữ vững an ninh trật tự - Ảnh 4.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm.

Công an Đồng Tháp ra quân tấn công tội phạm , giữ vững an ninh trật tự - Ảnh 5.

Công an Đồng Tháp đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự

Ngay sau lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát lệnh ra quân. Tại công an các xã, phường, các lực lượng cũng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trong tháng cao điểm này.

Tin liên quan

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị nhắc tên trong báo cáo về tội phạm trình HĐND TPHCM

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị nhắc tên trong báo cáo về tội phạm trình HĐND TPHCM

(NLĐO) - Viện KSND TPHCM ghi nhận nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội bị khởi tố. Điển hình là người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân sử dụng ma túy

Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm

(NLĐO) - Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.

TP HCM: Cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO)- Bộ đội Biên phòng TP HCM triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026, tập trung vào ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại

