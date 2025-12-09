HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị nhắc tên trong báo cáo về tội phạm trình HĐND TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Viện KSND TPHCM ghi nhận nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội bị khởi tố. Điển hình là người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân sử dụng ma túy

Sáng 9-12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Tại kỳ họp, Viện KSND TPHCM đã báo cáo về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Tội phạm về ma túy, tham nhũng tăng

Trong năm 2025, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Một số loại tội phạm khởi tố mới tăng so với cùng kỳ năm 2024, các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị nhắc tên trong báo cáo về tội phạm trình HĐND TPHCM - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TPHCM báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2025 tại kỳ họp; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nổi lên trong đó là một số loại tội phạm về ma túy xảy ra tại các căn hộ chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ diễn ra phổ biến. Các đối tượng cất giấu, phân chia và đóng gói ma túy rồi lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội; sử dụng đường hàng không để vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài hoặc ngược lại.

TPHCM ghi nhận nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội bị khởi tố. Điển hình là vụ án Andrea Aybar (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng đồng phạm và cất giữ ma túy để sử dụng; vụ án Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và đồng phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng nước vui, Ketamine.

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị nhắc tên trong báo cáo về tội phạm trình HĐND TPHCM - Ảnh 2.

Người mẫu An Tây tại cơ quan công an

Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh, gây bức xúc trong nhân dân. Tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn công ty, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tiếp tục được phát hiện và xử lý.

Cơ quan điều tra đã phát hiện và khởi tố mới 14.973 vụ/26.184 bị can; tăng 117 vụ, 4.702 bị can so với cùng kỳ. Trong đó, tội phạm về ma túy tăng 532 vụ/4.896 bị can, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 9 vụ/11 bị can. Mặt khác, các nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường, xâm phạm hoạt động tư pháp, trật tự xã hội, an ninh quốc gia đã giảm so với cùng kỳ.

Tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị

Viện KSND TPHCM nhìn nhận, việc thay đổi địa giới hành chính trên toàn quốc, chưa có các phần mềm liên kết thông tin giữa các cơ quan tư pháp để tra cứu, chia sẻ thông tin khiến việc xác minh nhân thân, lý lịch bị can, trích lục tiền án, tiền sự gặp khó khăn.

Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân bị nhắc tên trong báo cáo về tội phạm trình HĐND TPHCM - Ảnh 3.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM đang diễn ra; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sự không đồng bộ về cơ cấu tổ chức giữa các cơ quan tố tụng, cơ quan tổ chức liên quan cũng ảnh hưởng đến công tác phối hợp trong giải quyết vụ án, vụ việc.

Thời gian tới, Viện KSND đề nghị HĐND TPHCM thực hiện giám sát hoạt động đối với các cơ quan, tổ chức giám định tư pháp, định giá tài sản trên địa bàn đảm bảo kịp thời, chính xác, có căn cứ theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố cần tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Viện KSND TPHCM cũng đề nghị UBND TPHCM quan tâm, bố trí trụ sở, hỗ trợ nâng cấp trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các Viện KSND khu vực sau sáp nhập, hợp nhất để giảm tình trạng phải làm việc ở nhiều nơi, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời quan tâm, hỗ trợ ngân sách cho Viện KSND TPHCM để trang bị máy móc, trang thiết bị làm việc; bổ sung ngân sách phục vụ công tác và hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động Viện KSND 2 cấp để yên tâm công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố.

ma túy tội phạm ca sĩ Chi Dân HĐND TPHCM TPHCM người mẫu An Tây Viện KSND TPHCM
