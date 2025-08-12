HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 người

Ngày 12-8, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai- Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả, thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhận thức, tư duy mới về bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu để tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 

Đồng thời, đề nghị cấp ủy khoá mới phải chú ý về tính kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, duy trì khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Công an tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Công an tỉnh tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với toàn lực lượng Công an tỉnh; phát huy vai trò Công an cấp cơ sở trong mô hình chính quyền 2 cấp với phương châm "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự đại hội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai- Ảnh 4.

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá mà Đảng bộ Công an tỉnh đề ra. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh. Ban thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng trong thời gian tới, toàn thể Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần cùng toàn Đảng bộ tỉnh và cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai- Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc đại hội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai- Ảnh 6.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và bà Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 người, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 8 người. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư. 

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Đột phá - Hiệu quả", đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, xác định Công an tỉnh tiếp tục gương mẫu đi đầu thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy, đưa Công an Đồng Nai trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng Công an.


Tin liên quan

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ phường Bình Thới lần thứ I thành công tốt đẹp

(NLĐO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ

(NLĐO) - Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

công an tỉnh đồng nai giám đốc công an tỉnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đại hội đại biểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo