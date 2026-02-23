"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành thu hơn 256 tỉ đồng, giữ chuỗi tốp 1

Phòng vé Việt Tết Bính Ngọ tăng 33% so với doanh số cùng kỳ Tết Ất Tỵ

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 23-2 (Mùng 7 Tết Bính Ngọ), phim "Thỏ ơi!!" đã thu về hơn 256 tỉ đồng. Tác phẩm thứ 5 ra rạp mùa Tết của Trấn Thành tiếp tục giữ chuỗi tốp 1 doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày suốt tuần đầu công chiếu.

Phòng vé Việt Tết Bính Ngọ tăng vọt

Box Office Vietnam cũng cho biết trong 6 ngày Tết Bính Ngọ, phòng vé Việt thu về 409,4 tỉ đồng, vượt 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết Ất Tỵ 2025 với 306 tỉ đồng trong 6 ngày. Phim "Thỏ ơi!!" chiếm 56% tổng doanh thu phòng vé.

Trấn Thành giữ vững phong độ so với khả năng "kiếm tiền" của năm 2025. Các phim giữ vị trí thứ hai, ba và bốn có sự tăng trưởng cao hơn so với vị trí tương tự năm 2025 là: "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn, "Mùi phở" của Minh Beta.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" năm 2026 thu về 76 tỉ đồng, vượt hẳn con số "Nụ hôn bạc tỷ" thu về 52 tỉ đồng cùng kỳ năm 2025.

Vì doanh thu "mùa vàng" đang rất tốt, nhiều dự đoán mùa phim Tết Đinh Mùi 2027 sẽ bùng nổ hơn. Việc cả 4 phim Tết cùng đọ sức và doanh thu tăng so với cùng kỳ cho thấy khán giả ra rạp xem phim nhiều và nếu càng nhiều phim thì khán giả càng nhiều lựa chọn.

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành giữ vững tốp 1 doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày

Nhà phát hành phim "Thỏ ơi!!" cũng công bố trong tuần đầu Tết Bính Ngọ, phim đã có hơn 3.500.000 lượt xem và các hoạt động cinetour đã được thực hiện tại các tỉnh miền Tây suốt mùng 5, mùng 6 Tết.

Ngoài đạo diễn Trấn Thành, dàn diễn viên trẻ Lyly, Pháo, Quốc Anh, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương đã gửi lời chúc, giao lưu với khán giả.

Phim "Thỏ ơi!!" giữ chuỗi tốp 1

Đoàn phim đi giao lưu ở nhiều cụm rạp

Một khán giả nam chia sẻ: "Mình là "fan cứng" của đạo diễn Trấn Thành, đã xem "Bố già" 6 lần và sắp xem "Thỏ ơi!!" lần thứ 5. Trong phim mình rất thương Trần Kim, bản thân cũng có hoàn cảnh gần giống nhân vật nhưng nhất định sẽ không chọn cách xử lý như nhân vật".

Cũng trong cinetour, Pháo đã có màn bảo vệ "bạn trai" Trần Kim (do Trấn Thành thủ vai) khéo léo. Được biết, cặp đôi Trần Kim - Nhật Hạ nhận được một số nhận xét là lệch pha vì tuổi tác của cả hai khá chênh lệch. Thế nhưng, Pháo đã khẳng định Trần Kim và Trấn Thành đều rất tốt bụng do "tâm sao thì tướng vậy!".

Tại cinetour miền Tây, LyLy cũng giới thiệu 2 ca khúc nhạc phim "Giữ anh em cũng làm không xong" do cô và "Hoa gạo" do Văn Mai Hương cùng diva Thanh Lam thể hiện.