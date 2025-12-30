Thơ về thiên tai miền Trung đăng Báo Người Lao Động vào đề thi Ngữ văn lớp 12

Chiều 30-12, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đề thi Ngữ văn cuối học kỳ I lớp 12 của trường có sử dụng bài thơ "Khúc hát ru mùa lũ" của tác giả Hồ Ánh, từng đăng trên Báo Người Lao Động.

Bài thơ "Khúc hát ru mùa lũ" được đưa vào đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Ngữ Văn lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ

Cụ thể, ở phần đọc hiểu (4 điểm), đề thi yêu cầu học sinh đọc bài thơ và trả lời 5 câu hỏi xoay quanh thể thơ, hình ảnh con người trong mùa lũ, tác dụng của biện pháp tu từ, ý nghĩa biểu tượng của "tiếng ầu ơ" và giá trị nhân văn của bài thơ trong việc nuôi dưỡng lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội.

Phần làm văn (6 điểm) yêu cầu phân tích ý nghĩa nhan đề và viết bài nghị luận khoảng 500 chữ về trách nhiệm của tuổi trẻ trước những khó khăn, mất mát của cộng đồng trong bão lũ.

Nhà giáo ưu tú Võ Thị Ly Hương - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Huệ, thành viên Hội đồng chuyên môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Quảng Trị - cho biết đề thi vừa sức, sát thực tế và giàu tính giáo dục.

Theo bà, việc chọn ngữ liệu mới, có tính thời sự và chạm đến cảm xúc người đọc là yêu cầu quan trọng trong ra đề, và "Khúc hát ru mùa lũ" đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Bài thơ được tác giả Hồ Ánh sáng tác khi hưởng ứng chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động, thể hiện sâu sắc nỗi đau thiên tai và tình người ấm áp trong mưa lũ.

Khúc hát ru mùa lũ Mẹ vượt cạn oằn đau trên đỉnh lũ Giành tay em từ cuồng nộ thủy thần Tiếng em khóc đục ngầu vang mặt sóng Mẹ chào em giọt nước mắt tủi thân Trời nghiêng ngả trời gầm vần giông gió Giật phăng đi tấm vách cuối căn nhà Cha dầm mình dọn đồ da nứt nẻ Của mồ hôi sao khỏi phải xót xa Bên nhà dưới toàn thân bà run rẩy Nước chồm lên kéo úp xuống dòng sâu Không con cháu không trống chiêng tiễn biệt Cuối đời bà lặn hụp những thương đau Bác tài xế lũ vùi trong bùn đất Em thiếu nhi lũ cuốn xoáy sông Hàn Cháy gan ruột khi Câu Lâu vượt đỉnh Từng nóc nhà chìm dưới tiếng kêu than Điện không có, nước không, người đói lả Trong nhà thương, máy nổ cũng hết dầu Từng kíp mổ phải dừng cơn cấp cứu Bác sĩ nhìn điều dưỡng mắt đỏ au Anh chiến sĩ thảo quần tìm thi thể Mặt trận ơi, đoàn cứu trợ lên đường Trong phút chốc có bàn tay hơi ấm Nghĩa đồng bào chiu chắt gói yêu thương Thổi bếp lửa cành củi ngâm cháy dở Nửa bát cơm, tô mỳ Quảng trao tay Từng chai nước chia nhau trong lũ dữ Nhóm nhen lên tình bầu bí đong đầy Ôi khúc ruột miền Trung mùa gian khó Mùa đau thương hạt muối bẻ làm đôi Mùa nắng cháy gió Trường Sơn rát mặt Rồi bão xô lụt đuổi chạy tơi bời Mai con lớn học cha luôn gan góc Như núi rừng bát ngát chí non cao Và dãi dầu chịu thương như lòng mẹ Trước gian nan không được phép cúi đầu Câu nhân nghĩa cao dày hơn muôn núi Chữ quê hương sâu nặng tựa biển sông Như câu hát mẹ ru con trong lũ Tiếng ầu ơ giông gió cũng ấm lòng.



