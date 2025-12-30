HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thơ về thiên tai miền Trung đăng Báo Người Lao Động vào đề thi Ngữ văn lớp 12

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Bài thơ "Khúc hát ru mùa lũ" đăng trên Báo Người Lao Động được đưa vào đề thi Ngữ văn lớp 12 của một trường THPT ở Quảng Trị

Chiều 30-12, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đề thi Ngữ văn cuối học kỳ I lớp 12 của trường có sử dụng bài thơ "Khúc hát ru mùa lũ" của tác giả Hồ Ánh, từng đăng trên Báo Người Lao Động.

Thơ về thiên tai miền Trung đăng báo Người Lao Động vào đề thi Ngữ văn lớp 12 - Ảnh 1.

Bài thơ "Khúc hát ru mùa lũ" được đưa vào đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Ngữ Văn lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ

Cụ thể, ở phần đọc hiểu (4 điểm), đề thi yêu cầu học sinh đọc bài thơ và trả lời 5 câu hỏi xoay quanh thể thơ, hình ảnh con người trong mùa lũ, tác dụng của biện pháp tu từ, ý nghĩa biểu tượng của "tiếng ầu ơ" và giá trị nhân văn của bài thơ trong việc nuôi dưỡng lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội.

Phần làm văn (6 điểm) yêu cầu phân tích ý nghĩa nhan đề và viết bài nghị luận khoảng 500 chữ về trách nhiệm của tuổi trẻ trước những khó khăn, mất mát của cộng đồng trong bão lũ.

Nhà giáo ưu tú Võ Thị Ly Hương - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Huệ, thành viên Hội đồng chuyên môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Quảng Trị - cho biết đề thi vừa sức, sát thực tế và giàu tính giáo dục.

Theo bà, việc chọn ngữ liệu mới, có tính thời sự và chạm đến cảm xúc người đọc là yêu cầu quan trọng trong ra đề, và "Khúc hát ru mùa lũ" đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Bài thơ được tác giả Hồ Ánh sáng tác khi hưởng ứng chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động, thể hiện sâu sắc nỗi đau thiên tai và tình người ấm áp trong mưa lũ.

Khúc hát ru mùa lũ

Mẹ vượt cạn oằn đau trên đỉnh lũ

Giành tay em từ cuồng nộ thủy thần

Tiếng em khóc đục ngầu vang mặt sóng

Mẹ chào em giọt nước mắt tủi thân

Trời nghiêng ngả trời gầm vần giông gió

Giật phăng đi tấm vách cuối căn nhà

Cha dầm mình dọn đồ da nứt nẻ

Của mồ hôi sao khỏi phải xót xa

Bên nhà dưới toàn thân bà run rẩy

Nước chồm lên kéo úp xuống dòng sâu

Không con cháu không trống chiêng tiễn biệt

Cuối đời bà lặn hụp những thương đau

Bác tài xế lũ vùi trong bùn đất

Em thiếu nhi lũ cuốn xoáy sông Hàn

Cháy gan ruột khi Câu Lâu vượt đỉnh

Từng nóc nhà chìm dưới tiếng kêu than

Điện không có, nước không, người đói lả

Trong nhà thương, máy nổ cũng hết dầu

Từng kíp mổ phải dừng cơn cấp cứu

Bác sĩ nhìn điều dưỡng mắt đỏ au

Anh chiến sĩ thảo quần tìm thi thể

Mặt trận ơi, đoàn cứu trợ lên đường

Trong phút chốc có bàn tay hơi ấm

Nghĩa đồng bào chiu chắt gói yêu thương

Thổi bếp lửa cành củi ngâm cháy dở

Nửa bát cơm, tô mỳ Quảng trao tay

Từng chai nước chia nhau trong lũ dữ

Nhóm nhen lên tình bầu bí đong đầy

Ôi khúc ruột miền Trung mùa gian khó

Mùa đau thương hạt muối bẻ làm đôi

Mùa nắng cháy gió Trường Sơn rát mặt

Rồi bão xô lụt đuổi chạy tơi bời

Mai con lớn học cha luôn gan góc

Như núi rừng bát ngát chí non cao

Và dãi dầu chịu thương như lòng mẹ

Trước gian nan không được phép cúi đầu

Câu nhân nghĩa cao dày hơn muôn núi

Chữ quê hương sâu nặng tựa biển sông

Như câu hát mẹ ru con trong lũ

Tiếng ầu ơ giông gió cũng ấm lòng.


Giáo viên nói về đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm 2026, học sinh cần đặc biệt lưu ý

Giáo viên nói về đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm 2026, học sinh cần đặc biệt lưu ý

(NLĐO)- Ngữ liệu trong đề thi ngữ văn không có trong cả ba bộ sách giáo khoa. Học sinh cần chủ động đọc thêm các văn bản để có thêm nhiều trải nghiệm thực tế.

Công bố kết luận kiểm tra nhiều trường phổ thông ở TPHCM

(NLĐO)- Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT TPHCM phát hiện một số giáo viên phối hợp dạy STEM và công dân số chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

TP HCM công bố đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM đã chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

