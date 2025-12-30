HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Công bố kết luận kiểm tra nhiều trường phổ thông ở TPHCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT TPHCM phát hiện một số giáo viên phối hợp dạy STEM và công dân số chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn cụm 2.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các trường ở địa bàn cụm 2 đã xây dựng, triển khai các kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch thực hiện chương trình nhà trường phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế tại đơn vị; đánh giá đúng thực trạng để định hướng, xác định mục tiêu của trường, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra giải pháp, phương thức thực hiện cụ thể, phù hợp; đồng thời triển khai các kế hoạch đến tập thể sư phạm để quán triệt nhiệm vụ giáo dục trong năm học.

Các trường đã lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ cấp phép, hồ sơ nhân sự của các đơn vị liên kết; giáo viên người nước ngoài dạy ngoại ngữ có giấy phép lao động đúng quy định...

TPHCM: Công bố kết luận kiểm tra nhiều trường phổ thông - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các trường tuân thủ việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và hợp tác quốc tế với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Tuy nhiên, các trường ở cụm này vẫn còn nhiều hạn chế. Tại Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm), nội dung “Tiếng Anh giao tiếp” không có trong danh mục hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu học. Một số giáo viên phối hợp dạy STEM và công dân số chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên, trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung này.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Đông Hưng Thuận), một số giáo viên của đơn vị mà trường phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Trường chưa hoàn thiện kế hoạch lựa chọn tài liệu, học liệu và xuất bản phẩm năm học 2025–2026.

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, các đơn vị chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở GD-ĐT; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan chương trình nhà trường.

Tại Trường THCS An Phú Đông, các đơn vị chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở GD-ĐT; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan chương trình nhà trường.

Trường THPT Võ Trường Toản chậm thực hiện chương trình nhà trường năm học 2025-2026 (do đang trong giai đoạn xây dựng); chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan chương trình nhà trường.

Tại Trường THPT Bà Điểm, đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung này.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, yêu cầu thủ trưởng các cơ sở được kiểm tra nêu trên tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hồ sơ cấp phép hoạt động, hồ sơ năng lực, bằng cấp giáo viên, đảm bảo các đơn vị có nhu cầu liên kết đào tạo, bồi dưỡng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động đối với nội dung triển khai tại trường. 

Đối với hồ sơ của giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ, thủ trưởng đơn vị yêu cầu các tổ chức cung cấp đầy đủ bản sao có chứng thực thẻ tạm trú, passport, văn bằng, chứng chỉ (có dịch thuật, công chứng), giấy phép lao động hoặc văn bản miễn giấy phép lao động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp có thể hiện chức danh giáo viên tiếng Anh, thời hạn lao động đảm bảo kế hoạch giảng dạy của năm học, địa điểm làm việc tại TPHCM và công ty chủ quản là đơn vị dự kiến liên kết đào tạo, bồi dưỡng với trường. 

Đối với tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ, thủ trưởng đơn vị tiếp tục rà soát theo quy định.

Các trường cần tuân thủ việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và hợp tác quốc tế với các trung tâm ngoại ngữ, tin học. Không thực hiện cam kết bổ sung hồ sơ và chỉ ký kết hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng khi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ giáo viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Phòng Giáo dục Phổ thông chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của sở theo dõi việc khắc phục những sai sót, hạn chế vừa nêu của những cơ sở giáo dục đã được kiểm tra.

