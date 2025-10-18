HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thỏa sức thưởng thức phở Việt Nam "chính hiệu" từ đầu bếp 5 sao ở Singapore

Thái Phương

(NLĐO) - Người dân Singapore và du khách có cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu" từ các đầu bếp khách sạn 5 sao thuộc Saigontourist Group

Sáng 18-10, Lễ hội Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore đã chính thức khai mạc.

Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Báo Tuổi Trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với Sở Công Thương TP HCM, Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và UBND TP HCM. 

Lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10 tại Our Tampines Hub, Singapore. Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam - Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định ý nghĩa thời sự và tầm vóc của chương trình.

Với thông điệp "Phở - Enjoying together, growing together", Vietnam Phở Festival 2025 mong muốn sự kiện không chỉ dừng lại ở việc mời gọi bạn bè quốc tế cùng thưởng thức một món ăn đặc trưng của người Việt, từng được CNN đưa vào danh sách 50 món ăn phải thử trên toàn cầu vào năm 2011, mà còn gửi gắm khát vọng kết nối - sẻ chia - đồng hành phát triển của Việt Nam.

Thông qua lễ hội, Phở sẽ được giới thiệu như một "sứ giả văn hóa", làm cầu nối để Việt Nam và Singapore, cũng như bạn bè quốc tế, cùng nhau hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Thưởng thức Phở Việt Nam chính hiệu tại Lễ hội Vietnam Phở Festival 2025 ở Singapore - Ảnh 2.

Lễ hội Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore chính thức khai mạc

Vietnam Phở Festival 2025 mang đến cơ hội giới thiệu tới người dân Singapore và bạn bè quốc tế những giá trị tinh hoa ẩm thực của Việt Nam; mở ra cơ hội để doanh nghiệp, cộng đồng và quốc gia cùng nhau phát triển, cùng nhau tìm kiếm những con đường hợp tác mới - từ văn hóa, du lịch, đến thương mại và đầu tư.

"Hoạt động quan trọng bậc nhất của lễ hội là mang đến cho người dân Singapore và du khách cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu". Tại Our Tampines Hub, người tham dự sẽ được dùng phở do những nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu đến từ Việt Nam trực tiếp chế biến. Dàn đầu bếp chính của các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group gồm bốn khách sạn cao cấp Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và thương hiệu Phở nhà hàng Golf Thủ Đức (Vietnam Golf & Country Club), cùng các thương hiệu phở nổi tiếng như Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Ta, Phở Phú Gia, Phở Vượng, Bà Bán Phở… sẽ mang đến sự đa dạng trong cách nấu và cách thưởng thức" – đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài phở, khách tham dự còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam khác, do các đầu bếp 5 sao của Saigontourist Group thực hiện, tạo nên một "bản hòa ca ẩm thực" sống động.

Thưởng thức Phở Việt Nam chính hiệu tại Lễ hội Vietnam Phở Festival 2025 ở Singapore - Ảnh 3.

Lễ hội mang đến cho người dân Singapore và du khách cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu" từ các đầu bếp của khách sạn 5 sao

Để giúp người dân Singapore và du khách hiểu hơn về phở và văn hóa Việt Nam, lễ hội còn mang đến những thông tin, hình ảnh triển lãm về lịch sử, đặc trưng của phở, bố trí khu vực để người tham dự có thể thử áo dài, áo bà ba, nón lá...

Xuyên suốt chương trình khách tham dự sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam như đàn tranh, sáo trúc, trống hội, kết hợp cùng các tiết mục giao lưu hiện đại…

Thưởng thức Phở Việt Nam chính hiệu tại Lễ hội Vietnam Phở Festival 2025 ở Singapore - Ảnh 4.

Vietnam Phở Festival 2025 mang đến cơ hội giới thiệu tới người dân Singapore và bạn bè quốc tế những giá trị tinh hoa ẩm thực của Việt Nam


Tin liên quan

Có gì đặc biệt tại Vietnam Phở Festival 2025 diễn ra lần đầu ở Singapore?

Có gì đặc biệt tại Vietnam Phở Festival 2025 diễn ra lần đầu ở Singapore?

(NLĐO) – Tại lễ hội ở Singapore, người tham dự sẽ thưởng thức những thương hiệu phở nổi tiếng và nhiều món ăn truyền thống Việt Nam do đầu bếp 5 sao thực hiện

Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài?

(NLĐO) – Các cửa hàng ăn uống tại sân bay phải tuân thủ quy định về an ninh, kiểm soát hàng hóa đưa vào khu vực cách ly hàng không, nhiều tiêu chuẩn cao hơn

Nhiều hành khách lặng lẽ bỏ đi sau khi nhìn giá phở, mì gói ở sân bay

(NLĐO) – Một số khách tới sân bay phải "bấm bụng" trả tiền tô phở, bánh mì, mì gói… có giá 70.000 - 130.000 đồng, trong khi nhiều người khác lặng lẽ bỏ đi

