Thỏa thuận đáng chú ý giữa Singapore và New Zealand

thuận ràng buộc về mặt pháp lý. Thủ tướng Lawrence Wong của nước chủ nhà Singapore và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận trên và cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, chăm sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm…

Thỏa thuận trên áp dụng cho việc buôn bán các mặt hàng như thực phẩm, nhiên liệu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hóa chất và vật liệu xây dựng trong lúc xảy ra khủng hoảng và gián đoạn chuỗi cung ứng. Đây là những lĩnh vực mà hai nước sẽ không áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu không cần thiết. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết thỏa thuận này nhằm giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai nước yên tâm hơn, đồng thời tạo sự ổn định khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Thỏa thuận cũng thiết lập một khuôn khổ để hai nước phối hợp tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, chia sẻ thông tin và tham vấn lẫn nhau trước hoặc trong các đợt gián đoạn chuỗi cung ứng.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hôm 4-5 Ảnh: The Straits Times

Theo tờ The Straits Times, Thủ tướng Lawrence Wong cho biết đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này đối với cả hai nước và cũng như trên toàn cầu. Bước đi này gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng rằng ngay cả khi đối mặt với áp lực, các đối tác tin cậy vẫn sẽ giữ trọn niềm tin với nhau. Trả lời câu hỏi về việc thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho khu vực rộng lớn hơn và liệu nó có thể đóng vai trò là hình mẫu cho thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác hay không, ông Wong bày tỏ hy vọng chuẩn mực mới này sẽ được mở rộng ra ngoài phạm vi Singapore và New Zealand. Cũng theo Thủ tướng Singapore, thỏa thuận này dù được ký giữa hai nước nhưng không mang tính khép kín hay độc quyền và các quốc gia khác được hoan nghênh tham gia nếu đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự.

Trong khi đó, Thủ tướng Luxon nhận định New Zealand và Singapore đang định hình một cấu trúc thương mại mới, đồng thời tìm ra những cách thức mới để xây dựng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác.

Thỏa thuận mới được xây dựng dựa trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) mà hai nước thiết lập vào tháng 10-2025. Đây là khuôn khổ giúp hai quốc gia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, an ninh, đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Thủ tướng Wong cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Luxon về khả năng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ này. Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiếp cận và sử dụng các cơ sở huấn luyện tại mỗi nước.



