Thời của nghệ sĩ độc lập

Ngày nay, một nghệ sĩ indie có thể không xuất hiện trên truyền hình, không có bài "hit quốc dân" nhưng vẫn bán hết vé concert vài nghìn người.

Người khởi nghiệp

Nếu trước đây con đường gần như duy nhất để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp là ký hợp đồng với hãng đĩa, lên truyền hình, có hit radio và phủ sóng đại chúng, thì hiện nay mô hình ấy đang bị phá vỡ bởi nền tảng số và thuật toán. Nhiều nghệ sĩ trẻ tự phát hành, tự marketing, tự bán vé, tự xây cộng đồng. Nghệ sĩ trẻ hiện nay giống như startup founder (người khởi nghiệp) và các nền tảng mạng xã hội YouTube/TikTok/Spotify đã thay thế vai trò của hãng đĩa.

Ca sĩ buitruonglinh là một trong những điển hình của nghệ sĩ thế hệ mới (Ảnh: NHẬT CHUNG)

buitruonglinh là nghệ sĩ mới, vừa được yêu thích từ sau khi tham gia chương trình "Anh trai say hi" mùa 2. Hẳn nhiên, buitruonglinh đã sở hữu lượng khán giả kha khá sau khi bước chân ra từ một chương trình hot. Nhưng việc một nghệ sĩ trẻ có thể sold out (bán hết) vé concert chỉ sau 10 phút là một kỷ lục hiếm thấy ở showbiz Việt. Nối tiếp thành công tại Nhà hát Hòa Bình, toàn bộ vé của cả 2 đêm diễn ở Hà Nội cũng đã bán hết.

Tại thời điểm mở bán, có hơn 20.000 người xếp hàng chờ đợi. Đặc biệt, đơn vị phân phối vé ghi nhận lượng truy cập kỷ lục với 164.000 lượt yêu cầu truy cập cùng lúc cho đêm diễn ngày 23-4 và con số này vọt lên tới 232.000 lượt cho đêm diễn ngày 24-4. Đây là những thông số chưa từng có đối với một nghệ sĩ trẻ tổ chức concert cá nhân, minh chứng cho sức hút rất lớn của buitruonglinh.

Có thể thấy, ngày nay, một nghệ sĩ có thể phát hành nhạc trực tiếp lên Spotify, Apple Music, YouTube; quảng bá bằng TikTok, Instagram, Facebook; bán vé concert qua nền tảng online; kiếm tiền từ fandom, merchandise, livestream hoặc cộng đồng riêng.

Đánh vào thị trường "ngách"

Thị trường đang hình thành thế hệ nghệ sĩ niche (còn gọi là nghệ sĩ thị trường "ngách") là những người hoạt động trong một thể loại, phong cách hay lĩnh vực nghệ thuật rất cụ thể. Họ không hướng tới đại chúng mà tập trung phục vụ một tệp khán giả có sở thích đặc thù.

Các nghệ sĩ của thị trường "ngách" giờ đây không cần xuất hiện trên truyền hình, họ có fandom (người hâm mộ) nhỏ nhưng trung thành, sẵn sàng mua vé, mua album, đi show và theo dõi mọi sản phẩm.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh là một trong những minh chứng của thế hệ nghệ sĩ "ngách", cô không phải là ca sĩ quốc dân, nhưng mỗi concert của Phùng Khánh Linh lúc nào cũng đầy khán phòng. Doanh thu không còn đến chủ yếu từ độ phủ đại chúng, mà đến từ chiều sâu kết nối với cộng đồng, với khả năng duy trì tệp khán giả trung thành và sẵn sàng chi tiền cho mọi hoạt động của thần tượng.

Sự thay đổi này cũng khiến vai trò của nghệ sĩ trở nên khác trước rất nhiều. Một nghệ sĩ trẻ hiện nay không chỉ cần biết hát hay làm nhạc. Họ còn phải hiểu về branding cá nhân (thương hiệu cá nhân); chiến lược nội dung; dữ liệu khán giả; thuật toán nền tảng; vận hành cộng đồng; bán vé và thương mại hóa. Âm nhạc trở thành "sản phẩm lõi", cộng đồng mới là tài sản lớn nhất.

Điều này giải thích vì sao nhiều nghệ sĩ trẻ ưu tiên xây dựng hệ sinh thái cộng đồng, không còn chạy theo một bài hit ngắn hạn.

Một ca khúc viral (phổ biến) có thể đem lại lượt xem, nhưng chưa chắc tạo ra khán giả trung thành. Trong khi đó, một cộng đồng nhỏ nhưng gắn bó có thể nuôi sống nghệ sĩ trong nhiều năm.

Hiện thực này có nghĩa "ngôi sao quốc dân" đang dần trở thành khái niệm cũ, thị trường âm nhạc hiện nay không còn nhiều nghệ sĩ có khả năng thống trị toàn bộ công chúng như thời truyền hình đại chúng.

Thay vào đó là hàng trăm cộng đồng nhỏ tồn tại song song, tạo ra vô số "vũ trụ mini".

"Theo những người trong cuộc, thành công trong âm nhạc hiện nay không còn được đo bằng mức độ nổi tiếng đại chúng. Một nghệ sĩ có thể không phải "ngôi sao quốc dân", nhưng vẫn có sự nghiệp ổn định, sự nổi tiếng không còn là điều kiện bắt buộc để sống được bằng nghệ thuật.



