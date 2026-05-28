HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thời của nghệ sĩ độc lập

THÙY TRANG

Concert của nghệ sĩ indie (độc lập) ngày càng nhiều cho thấy một thị trường mới đang hình thành

Ngày nay, một nghệ sĩ indie có thể không xuất hiện trên truyền hình, không có bài "hit quốc dân" nhưng vẫn bán hết vé concert vài nghìn người.

Người khởi nghiệp

Nếu trước đây con đường gần như duy nhất để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp là ký hợp đồng với hãng đĩa, lên truyền hình, có hit radio và phủ sóng đại chúng, thì hiện nay mô hình ấy đang bị phá vỡ bởi nền tảng số và thuật toán. Nhiều nghệ sĩ trẻ tự phát hành, tự marketing, tự bán vé, tự xây cộng đồng. Nghệ sĩ trẻ hiện nay giống như startup founder (người khởi nghiệp) và các nền tảng mạng xã hội YouTube/TikTok/Spotify đã thay thế vai trò của hãng đĩa.

Thời của nghệ sĩ độc lập - Ảnh 1.

Ca sĩ buitruonglinh là một trong những điển hình của nghệ sĩ thế hệ mới (Ảnh: NHẬT CHUNG)

buitruonglinh là nghệ sĩ mới, vừa được yêu thích từ sau khi tham gia chương trình "Anh trai say hi" mùa 2. Hẳn nhiên, buitruonglinh đã sở hữu lượng khán giả kha khá sau khi bước chân ra từ một chương trình hot. Nhưng việc một nghệ sĩ trẻ có thể sold out (bán hết) vé concert chỉ sau 10 phút là một kỷ lục hiếm thấy ở showbiz Việt. Nối tiếp thành công tại Nhà hát Hòa Bình, toàn bộ vé của cả 2 đêm diễn ở Hà Nội cũng đã bán hết.

Tại thời điểm mở bán, có hơn 20.000 người xếp hàng chờ đợi. Đặc biệt, đơn vị phân phối vé ghi nhận lượng truy cập kỷ lục với 164.000 lượt yêu cầu truy cập cùng lúc cho đêm diễn ngày 23-4 và con số này vọt lên tới 232.000 lượt cho đêm diễn ngày 24-4. Đây là những thông số chưa từng có đối với một nghệ sĩ trẻ tổ chức concert cá nhân, minh chứng cho sức hút rất lớn của buitruonglinh.

Có thể thấy, ngày nay, một nghệ sĩ có thể phát hành nhạc trực tiếp lên Spotify, Apple Music, YouTube; quảng bá bằng TikTok, Instagram, Facebook; bán vé concert qua nền tảng online; kiếm tiền từ fandom, merchandise, livestream hoặc cộng đồng riêng.

Đánh vào thị trường "ngách"

Thị trường đang hình thành thế hệ nghệ sĩ niche (còn gọi là nghệ sĩ thị trường "ngách") là những người hoạt động trong một thể loại, phong cách hay lĩnh vực nghệ thuật rất cụ thể. Họ không hướng tới đại chúng mà tập trung phục vụ một tệp khán giả có sở thích đặc thù.

Các nghệ sĩ của thị trường "ngách" giờ đây không cần xuất hiện trên truyền hình, họ có fandom (người hâm mộ) nhỏ nhưng trung thành, sẵn sàng mua vé, mua album, đi show và theo dõi mọi sản phẩm.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh là một trong những minh chứng của thế hệ nghệ sĩ "ngách", cô không phải là ca sĩ quốc dân, nhưng mỗi concert của Phùng Khánh Linh lúc nào cũng đầy khán phòng. Doanh thu không còn đến chủ yếu từ độ phủ đại chúng, mà đến từ chiều sâu kết nối với cộng đồng, với khả năng duy trì tệp khán giả trung thành và sẵn sàng chi tiền cho mọi hoạt động của thần tượng.

Sự thay đổi này cũng khiến vai trò của nghệ sĩ trở nên khác trước rất nhiều. Một nghệ sĩ trẻ hiện nay không chỉ cần biết hát hay làm nhạc. Họ còn phải hiểu về branding cá nhân (thương hiệu cá nhân); chiến lược nội dung; dữ liệu khán giả; thuật toán nền tảng; vận hành cộng đồng; bán vé và thương mại hóa. Âm nhạc trở thành "sản phẩm lõi", cộng đồng mới là tài sản lớn nhất.

Điều này giải thích vì sao nhiều nghệ sĩ trẻ ưu tiên xây dựng hệ sinh thái cộng đồng, không còn chạy theo một bài hit ngắn hạn. 

Một ca khúc viral (phổ biến) có thể đem lại lượt xem, nhưng chưa chắc tạo ra khán giả trung thành. Trong khi đó, một cộng đồng nhỏ nhưng gắn bó có thể nuôi sống nghệ sĩ trong nhiều năm.

Hiện thực này có nghĩa "ngôi sao quốc dân" đang dần trở thành khái niệm cũ, thị trường âm nhạc hiện nay không còn nhiều nghệ sĩ có khả năng thống trị toàn bộ công chúng như thời truyền hình đại chúng. 

Thay vào đó là hàng trăm cộng đồng nhỏ tồn tại song song, tạo ra vô số "vũ trụ mini". 

"Theo những người trong cuộc, thành công trong âm nhạc hiện nay không còn được đo bằng mức độ nổi tiếng đại chúng. Một nghệ sĩ có thể không phải "ngôi sao quốc dân", nhưng vẫn có sự nghiệp ổn định, sự nổi tiếng không còn là điều kiện bắt buộc để sống được bằng nghệ thuật.


Tin liên quan

Indie Việt vươn mình

Indie Việt vươn mình

Không còn là trào lưu, xu hướng, dòng chảy âm nhạc indie Việt đang tạo nên lãnh địa riêng ở thị trường nhạc Việt hiện nay

Nhạc indie vẫn chiếm ngôi đầu

Nếu năm trước, nhạc indie Việt bùng nổ thì năm nay, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình"

(NLĐO)- Ca sĩ Vũ. mang đến bầu không khí sôi động cho đêm nhạc chào đón tân sinh viên Trường ĐH Thăng Long bằng các ca khúc được yêu thích.

nghệ sĩ độc lập nền tảng số mạng xã hội hệ sinh thái thương mại hóa nghệ sĩ indie nghệ sĩ niche
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo