Quốc tế

"Thời điểm then chốt" của lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Xuân Mai

Qatar và Ai Cập ngày 7-12 đã kêu gọi Israel rút quân khỏi Dải Gaza và xem đây là bước đi tiếp theo nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Hamas.

Hai nước này cũng yêu cầu nhanh chóng thành lập một lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình và tiếp quản quyền kiểm soát Dải Gaza.

Các biện pháp trên đã được nêu rõ trong kế hoạch hòa bình được Mỹ và Liên hợp quốc hậu thuẫn nhưng hiện gặp bế tắc do các bên liên quan chưa đồng thuận để chuyển sang giai đoạn 2. Theo hãng tin AP, giai đoạn này gồm việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế tại Dải Gaza, thành lập một chính quyền kỹ trị mới cho vùng lãnh thổ này, giải giáp Hamas và cuối cùng là Israel rút quân.

Hamas đã nhiều lần bác bỏ đề xuất trên, theo đó nhóm này sẽ giải giáp và các thành viên giao nộp vũ khí sẽ được phép rời khỏi Dải Gaza. Dù vậy, Hamas hôm 6-12 tuyên bố sẵn sàng bàn giao vũ khí tại Dải Gaza cho chính quyền Palestine với điều kiện lực lượng Israel chấm dứt kiểm đóng nơi này.

"Thời điểm then chốt" của lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza - Ảnh 1.

Khu lều trại dành cho người Palestine sơ tán tại Jabaliya, phía Bắc Gaza hôm 6-12Ảnh: AP

Trước đó, giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn yêu cầu quân đội Israel rút về ranh giới được gọi là "đường vàng" trong Dải Gaza. Đổi lại, Hamas thả toàn bộ con tin còn sống và trao trả thi thể người thiệt mạng. Tuy nhiên, tình hình còn rất mong manh khi cả Israel và Hamas đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

Vì thế, phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Doha - Qatar cuối tuần rồi, Thủ tướng Mohammed bin Abdulrahman Al Thani của nước chủ nhà nhận định lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã bước vào "thời điểm then chốt" khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sắp kết thúc. Thủ tướng Qatar cho biết các nhà trung gian quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình sang giai đoạn 2 để củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Theo nhà lãnh đạo này, một lệnh ngừng bắn không thể hoàn tất nếu Israel không rút quân hoàn toàn và Dải Gaza không được ổn định trở lại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi triển khai lực lượng an ninh quốc tế trên thực địa càng sớm càng tốt sau khi cáo buộc Israel "vi phạm lệnh ngừng bắn hằng ngày". Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan lưu ý vẫn còn những câu hỏi xoay quanh việc thành lập lực lượng này, như chưa rõ quốc gia nào sẽ tham gia, cơ cấu chỉ huy sẽ ra sao và "nhiệm vụ đầu tiên" là gì. Các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo trong khu vực hiện tỏ ra do dự trong việc tham gia lực lượng mới này vì lo ngại có thể rơi vào cảnh đối đầu với các tay súng Palestine.

Bên cạnh đó, các quan chức Ả Rập và phương Tây nói với hãng tin AP rằng một cơ quan quốc tế giám sát lệnh ngừng bắn dự kiến được bổ nhiệm trước cuối năm nay. Về dài hạn, kế hoạch cũng nhắm tới việc mở ra lộ trình dẫn tới độc lập cho người Palestine.

