LHQ thông qua nghị quyết về Gaza do Mỹ soạn thảo, Hamas kịch liệt phản đối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

LHQ thông qua nghị quyết về Gaza do Mỹ soạn thảo, Hamas kịch liệt phản đối

Huệ Bình

(NLĐO) - HĐBA LHQ thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm thúc đẩy một nền hòa bình bền vững và công cuộc tái thiết dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn.

Cụ thể, theo đài CNN, vào ngày 17-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu với kết quả 13 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 2 phiếu trắng từ Nga và Trung Quốc.

Nghị quyết này được coi là bước đi quan trọng nhằm hợp pháp hóa kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Gaza, tạo ra ba trụ cột chính cho quá trình chuyển đổi từ lệnh ngừng bắn mong manh sang một giải pháp hòa bình.

Trước tiên, văn bản nghị quyết cho phép các quốc gia thành viên tham gia "Hội đồng Hòa bình". Cơ quan chuyển tiếp này dự kiến giám sát tái thiết, phục hồi kinh tế và điều phối viện trợ nhân đạo Gaza.

Tiếp đến, nghị quyết cũng cho phép thành lập lực lượng ổn định quốc tế (ISF) nhằm bảo đảm tiến trình phi quân sự hóa Gaza, bao gồm thu hồi vũ khí và phá hủy hạ tầng quân sự. Kế hoạch 20 điểm của ông Trump được đính kèm như phụ lục.

LHQ thông qua nghị quyết về Gaza do Mỹ soạn thảo, Hamas bác bỏ - Ảnh 1.

Một người đàn ông Palestine vác những bó củi sau khi gom từ đống rác ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, vào ngày 15-11. Ảnh: AP

Điểm đáng chú ý là nghị quyết đề cập đến tương lai chính trị, nêu rõ rằng sau khi Chính quyền Palestine (PA) hoàn thành chương trình cải cách và Gaza được tái thiết, "các điều kiện cuối cùng có thể được thiết lập cho một con đường đáng tin cậy dẫn đến quyền tự quyết và thành lập nhà nước Palestine".

Mỹ cam kết thiết lập đối thoại giữa Israel và Palestine để thống nhất một "chân trời chính trị" cho sự chung sống hòa bình.

Nghị quyết của Liên hợp quốc đã gây ra các phản ứng trái chiều từ các bên liên quan.

Đại sứ Mỹ Michael Waltz coi nghị quyết là bước tiến quan trọng hướng tới một Gaza ổn định và an ninh cho Israel, cảnh báo việc bỏ phiếu chống sẽ đồng nghĩa với việc quay lại xung đột.

Thủ tướng Israel Netanyahu tái khẳng định Hamas phải bị tước vũ khí và Gaza phải được phi quân sự hóa, mặc dù nghị quyết gây tranh cãi ở Israel vì đề cập đến khả năng thành lập nhà nước Palestine trong tương lai.

Trong khi đó, Hamas kịch liệt phản đối nghị quyết, coi đây là "một nỗ lực áp đặt sự giám hộ quốc tế" và thiên vị Israel. Hamas từ chối giải giáp và bác bỏ vai trò tước vũ khí của Lực lượng ổn định quốc tế, cho rằng điều này khiến lực lượng này mất tính trung lập.

Ngược lại, Chính quyền Palestine đã ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo.

CNN cho biết dù nghị quyết đã được thông qua, song nhiều nhà ngoại giao phương Tây bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu chi tiết và không rõ ràng về trình tự thực hiện sẽ khiến việc triển khai trở nên khó khăn.

Các quan chức Mỹ chưa giải thích cụ thể "chương trình cải cách" của Chính quyền Palestine sẽ như thế nào. Thêm nữa là, việc giải giáp Hamas là một yêu cầu then chốt của Israel và là một thách thức lớn, bởi Hamas và các nhóm khác vẫn kiên quyết không giao nộp vũ khí.

Tin liên quan

Mỹ - Nga đối đầu về nghị quyết Gaza

Mỹ - Nga đối đầu về nghị quyết Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đầu tuần này dự kiến tiến hành bỏ phiếu về 2 dự thảo nghị quyết liên quan kế hoạch hòa bình tại Gaza của Mỹ.

Lệnh ngừng bắn và viện trợ Dải Gaza gián đoạn rồi nối lại: Tổng thống Mỹ đã can thiệp?

(NLĐO) - Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt tại Israel vào ngày 20-10 để bàn về giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình.

Sau ngừng bắn, Dải Gaza vẫn chưa yên

Theo thỏa thuận, Hamas phải trao trả toàn bộ 28 thi thể con tin đã thiệt mạng nhưng hiện vẫn còn 19 thi thể chưa được tìm thấy

Donald Trump Nghị quyết xung đột thỏa thuận ngừng bắn Dải Gaza
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo