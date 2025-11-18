LHQ thông qua nghị quyết về Gaza do Mỹ soạn thảo, Hamas kịch liệt phản đối

Cụ thể, theo đài CNN, vào ngày 17-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu với kết quả 13 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 2 phiếu trắng từ Nga và Trung Quốc.

Nghị quyết này được coi là bước đi quan trọng nhằm hợp pháp hóa kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Gaza, tạo ra ba trụ cột chính cho quá trình chuyển đổi từ lệnh ngừng bắn mong manh sang một giải pháp hòa bình.

Trước tiên, văn bản nghị quyết cho phép các quốc gia thành viên tham gia "Hội đồng Hòa bình". Cơ quan chuyển tiếp này dự kiến giám sát tái thiết, phục hồi kinh tế và điều phối viện trợ nhân đạo Gaza.

Tiếp đến, nghị quyết cũng cho phép thành lập lực lượng ổn định quốc tế (ISF) nhằm bảo đảm tiến trình phi quân sự hóa Gaza, bao gồm thu hồi vũ khí và phá hủy hạ tầng quân sự. Kế hoạch 20 điểm của ông Trump được đính kèm như phụ lục.

Một người đàn ông Palestine vác những bó củi sau khi gom từ đống rác ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, vào ngày 15-11. Ảnh: AP

Điểm đáng chú ý là nghị quyết đề cập đến tương lai chính trị, nêu rõ rằng sau khi Chính quyền Palestine (PA) hoàn thành chương trình cải cách và Gaza được tái thiết, "các điều kiện cuối cùng có thể được thiết lập cho một con đường đáng tin cậy dẫn đến quyền tự quyết và thành lập nhà nước Palestine".

Mỹ cam kết thiết lập đối thoại giữa Israel và Palestine để thống nhất một "chân trời chính trị" cho sự chung sống hòa bình.

Nghị quyết của Liên hợp quốc đã gây ra các phản ứng trái chiều từ các bên liên quan.

Đại sứ Mỹ Michael Waltz coi nghị quyết là bước tiến quan trọng hướng tới một Gaza ổn định và an ninh cho Israel, cảnh báo việc bỏ phiếu chống sẽ đồng nghĩa với việc quay lại xung đột.

Thủ tướng Israel Netanyahu tái khẳng định Hamas phải bị tước vũ khí và Gaza phải được phi quân sự hóa, mặc dù nghị quyết gây tranh cãi ở Israel vì đề cập đến khả năng thành lập nhà nước Palestine trong tương lai.

Trong khi đó, Hamas kịch liệt phản đối nghị quyết, coi đây là "một nỗ lực áp đặt sự giám hộ quốc tế" và thiên vị Israel. Hamas từ chối giải giáp và bác bỏ vai trò tước vũ khí của Lực lượng ổn định quốc tế, cho rằng điều này khiến lực lượng này mất tính trung lập.

Ngược lại, Chính quyền Palestine đã ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo.

CNN cho biết dù nghị quyết đã được thông qua, song nhiều nhà ngoại giao phương Tây bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu chi tiết và không rõ ràng về trình tự thực hiện sẽ khiến việc triển khai trở nên khó khăn.

Các quan chức Mỹ chưa giải thích cụ thể "chương trình cải cách" của Chính quyền Palestine sẽ như thế nào. Thêm nữa là, việc giải giáp Hamas là một yêu cầu then chốt của Israel và là một thách thức lớn, bởi Hamas và các nhóm khác vẫn kiên quyết không giao nộp vũ khí.