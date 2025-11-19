HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bước tiến quan trọng đến hòa bình cho Dải Gaza

Hoàng Phương

Kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ổn định và quản lý Dải Gaza đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 17-11

Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết cho phép triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza, thành lập một Hội đồng Hòa bình với vai trò là cơ quan chuyển tiếp và mở ra khả năng hướng tới một Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Nhiệm vụ của lực lượng ổn định quốc tế là giám sát biên giới, bảo đảm an ninh và phi quân sự hóa Dải Gaza. Thời hạn ủy quyền cho lực lượng và hội đồng nói trên kết thúc vào cuối năm 2027.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nhận định nghị quyết đánh dấu một bước tiến quan trọng khác hướng đến "một Dải Gaza ổn định và có thể phát triển thịnh vượng, cũng như một môi trường cho phép Israel được sống trong an ninh". Dù vậy, theo trang The Guardian, các thành viên khác của Hội đồng Bảo an tỏ ra thận trọng hơn, nhấn mạnh sự ủng hộ hoặc miễn cưỡng chấp thuận của họ chủ yếu dựa trên những gì có thể xảy ra sau khi nghị quyết được thông qua, hơn là nội dung của văn kiện này.

Bước tiến quan trọng đến hòa bình cho Dải Gaza - Ảnh 1.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết về Dải Gaza hôm 17-11 Ảnh: UN News

Điều này đặc biệt rõ trong vấn đề Nhà nước Palestine. Theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, nghị quyết đã được sửa đổi để ít nhất đề cập đến một nhà nước Palestine trong tương lai. Tuy nhiên, thay vì nhắc đến quyền tự quyết của người Palestine và cam kết quốc tế về giải pháp hai nhà nước, văn kiện chỉ đưa ra một lời hứa xa vời và có điều kiện: nếu chính quyền Palestine cải tổ thỏa đáng và tiến trình tái thiết Dải Gaza có bước tiến, thì "có thể hội đủ điều kiện để hình thành một lộ trình đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và xây dựng Nhà nước Palestine".

Bất chấp tranh cãi trên, các nước ủng hộ vẫn kỳ vọng việc nghị quyết được thông qua sẽ giúp duy trì sự can dự của ông Donald Trump, từ đó thúc đẩy dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và giữ cánh cửa hé mở đối với triển vọng hòa bình lâu dài và việc lập Nhà nước Palestine. Ngoài ra, với việc càng có nhiều đại diện quốc tế trong Hội đồng Hòa bình và nhiều quốc gia Ả Rập, Hồi giáo tham gia Lực lượng ổn định quốc tế, Israel sẽ càng khó duy trì sự kiểm soát đối với Dải Gaza. 

