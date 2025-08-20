Xác định kết quả trúng tuyển, chiều nay (20-8), công bố điểm chuẩn ĐH

Lần lọc ảo cuối cùng kết thúc vào 16 giờ 30 phút ngày 20-8. Các trường đại học (ĐH) tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 6 và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển từ sau 17 giờ ngày 20-8.

Tỉ lệ ảo cao do bỏ phương thức xét tuyển sớm

Các lần lọc ảo cho thấy kỳ tuyển sinh ĐH năm nay dự kiến nhiều biến động khó lường khi số lượng thí sinh và nguyện vọng tăng vọt, tỉ lệ "ảo" cao. Những yếu tố này khiến việc dự báo điểm chuẩn không chính xác và không theo quy luật như các năm trước.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển, tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng, cao hơn hẳn mức trung bình khoảng 5 nguyện vọng của 3 năm gần đây.

Các chuyên gia tuyển sinh nhận định việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý đăng ký càng nhiều càng tăng cơ hội trúng tuyển. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt so với các năm trước, thậm chí có nhiều thí sinh đăng ký hơn 100 nguyện vọng. Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 10 thí sinh đăng ký từ 125 đến 152 nguyện vọng, trải đều ở nhiều ngành, nhiều trường và qua nhiều phương thức xét tuyển.

Thí sinh sẽ biết điểm chuẩn vào đại học từ 17 giờ ngày 20-8. Ảnh: BÍCH VÂN

Việc bỏ xét tuyển sớm đang đẩy gánh nặng tâm lý về phía thí sinh và phụ huynh khi phải "rải" rất nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển. PGS-TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, cho rằng việc không còn xét tuyển sớm giúp tăng tính công bằng và giảm trúng tuyển ảo nhưng cũng khiến thí sinh phải đăng ký nhiều nguyện vọng để bảo vệ cơ hội trúng tuyển. Vì thế trung bình năm nay, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thực tế cho thấy các trường ĐH hiện đang phải đối mặt với tình trạng "ảo" ở nhiều cấp độ, ảo trong một phương thức, ảo giữa các phương thức trong cùng trường và ảo giữa các trường trong nhóm hoặc toàn quốc.

"Với các trường có điểm chuẩn tốp đầu, sự chênh lệch không quá nhiều vì đa số thí sinh đăng ký vào nguyện vọng 1. Tuy nhiên, ở những trường có mức điểm chuẩn trung bình - khá, sau mỗi lần lọc ảo, con số này lại thay đổi. Điều này khiến chúng tôi rất khó đưa ra nhận xét về điểm chuẩn ở thời điểm hiện tại, phải chờ đến phút cuối mới có kết quả chính xác" - đại diện một trường đại học tại TP HCM thông tin.

Hồi hộp chờ kết quả

Các trường ĐH tốp đầu ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng mạnh. ĐH Kinh tế Quốc dân ghi nhận tổng số thí sinh đăng ký tăng khoảng 25% so với năm 2024. Trong khi đó, Trường ĐH Thương mại ghi nhận số nguyện vọng đăng ký tăng gấp 1,5 lần so với năm trước. Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, hơn 30.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đã đăng ký vào trường.

Tại Học viện Ngân hàng, số thí sinh tăng tới 126%, trong đó có tới 1/3 số thí sinh sở hữu chứng chỉ quốc tế.

ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân ngày 19-8 cho biết sẽ công bố điểm ngay trong chiều tối 20-8.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết trường sẽ công bố điểm chuẩn vào lúc 18 giờ ngày 20-8 và nhập học vào ngày 22-8.

"Sau 4 lần lọc ảo, cơ bản có thể dự đoán được tình hình điểm chuẩn. Các ngành cao điểm như logistics, marketing, kinh doanh quốc tế thì sẽ có mức điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm 2024 khoảng 0,5 điểm; các ngành có điểm chuẩn khoảng 20 điểm như điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin... khả năng năm nay sẽ tăng từ 1 - 2 điểm" - ThS Sơn thông tin.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho hay nhà trường dự kiến công bố điểm chuẩn trong tối 20-8 hoặc sáng 21-8.

Theo TS Nhân, số liệu ban đầu cho thấy rất có khả năng điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 22-25 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn các phương thức khác có thể tăng, ví dụ như điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM khoảng 750 - 900 điểm.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cho biết sẽ thông tin về điểm chuẩn vào chiều tối 20-8, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 3 và 4-9. Ngày 5-9, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà trường chưa thể đưa ra nhận xét về mức điểm chuẩn tăng hay giảm vì còn thêm 2 đợt lọc ảo.

Các trường thành viên của ĐHQG TP HCM như Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế... dự kiến công bố điểm chuẩn vào tối 20-8 hoặc sáng 21-8.

Một số trường ĐH ngoài công lập như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Công nghệ TP HCM, Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương... "chốt" thời gian công bố điểm chuẩn vào chiều tối 20-8.

Một số trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn muộn hơn như: Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Luật TP HCM...

Lưu ý để tránh bị lừa đảo Sau khi có kết quả, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30-8. Những em không thực hiện bước này trong thời gian quy định sẽ bị coi là từ chối nhập học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 17 giờ ngày 20-8, các trường ĐH mới công bố điểm chuẩn. Điều này có nghĩa là bất kỳ thông báo trúng tuyển nào trước thời điểm này đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo. Các trường ĐH đặc biệt lưu ý thí sinh trong thời điểm này không chuyển khoản cho bất kỳ người nào với lý do đóng học phí nhập học, phí tạm ứng, phí đồng phục hay phí giữ chỗ ký túc xá...

