Thời hạn đóng tiền để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 1-1-2026

BHXH TP HCM ngày 17-11 đã có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia BHYT, cơ sở giáo dục- đào tạo và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng về việc nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1 đến 31-12-2026, BHXH TP đề nghị các đơn vị thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT chậm nhất vào ngày 25-12-2025, đồng thời, chuyển nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chậm đóng tính đến hết tháng 11-2025 và số tiền phát sinh thu BHXH, BHYT, BHTN của tháng 12-2025 (bao gồm số tiền truy thu, lãi chậm đóng nếu có).

Người dân chờ nhận thuốc tại quầy thuốc BHYT Bệnh viện Quân y 175

Trường hợp đến hết ngày 31-12-2025, đơn vị còn chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT của năm 2026. Sau khi chuyển nộp tiền đầy đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử 604 (ghi vào Mẫu TK3-TS nội dung: đề nghị cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT 2026) gửi đến cơ quan BHXH để được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2026 kịp thời.

BHXH TP cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát danh sách lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm… để cập nhật đúng số lượng cần gia hạn, tránh sai lệch dữ liệu.

Đối với học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP HCM) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Các cơ sở giáo dục- đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025- 2026 và chuyển tiền thu BHYT của sinh viên trước ngày 20-12-2025 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026. Trường hợp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn (từ 5.000 người trở lên), cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thu thập thông tin đầy đủ (theo Mẫu D03-TS, Mẫu TK1-TS) thì phải chuyển tiền đóng BHYT sinh viên của năm học 2025- 2026 trước ngày 25-12-2025 và nộp hồ sơ điện tử 603 trong tháng 1-2026 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2026.

Riêng các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phải hoàn tất đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2025 chậm nhất ngày 28-12-2025 và nộp hồ sơ điện tử 603 để kịp thời cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT cho người dân từ ngày 1-1-2026.

Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia thì đơn vị quản lý người tham gia, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoàn toàn chịu trách nhiệm.