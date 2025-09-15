HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Trường hợp nào được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi chưa có thẻ BHYT?

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Khi khám chữa bệnh, người bệnh vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí theo đúng quyền lợi mức hưởng của thẻ BHYT

Theo quy định, để được thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB), người tham gia BHYT phải xuất trình trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ cho cơ sở y tế khi đi KCB.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, có 5 trường hợp người tham gia BHYT chưa có thẻ hoặc chưa xuất trình thẻ BHYT khi KCB nhưng vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo đúng quyền lợi mức hưởng của thẻ BHYT. Đó là các trường hợp sau:

Trường hợp nào được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi chưa có thẻ BHYT?- Ảnh 1.

Trong thời gian chờ cấp đổi thẻ BHYT, người tham gia vẫn có thể thực hiện khám chữa bệnh BHYT

Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT

Trẻ em dưới 6 tuổi khi KCB BHYT, nếu chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp. Trẻ vừa sinh, cha hay mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án. Trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân thì người đại diện cơ sở KCB ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong.

Người đang chờ cấp hoặc thay đổi thông tin thẻ BHYT

Trường hợp này, khi KCB, người bệnh cần xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đối thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân.

Người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc đã tử vong

Khi chưa xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, người tham gia BHYT trong trường hợp này sẽ được cơ quan BHXH thanh toán chi phí trực tiếp trong phạm vi hướng và mức hưởng BHYT sau khi cơ quan BHXH nhân được hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh hoặc thân nhân.

Người tham gia BHYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại hoặc thông tin thẻ bị sai lệch nhưng chưa được điều chỉnh

Trường hợp này khi KCB sẽ được cơ quan BHXH thanh toán chi phí trực tiếp trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT sau khi cơ quan BHXH nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia.

Người thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ

Khi KCB người bệnh được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp toàn bộ phần chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng kể từ ngày được xác định thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia.

Tin liên quan

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hưởng mức BHYT thế nào?

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hưởng mức BHYT thế nào?

(NLĐO) - Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ước tính khoảng 1,5 triệu người

Không hưởng lương, giám đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương nào?

(NLĐO) - Tổng giám đốc, giám đốc có hưởng hoặc không hưởng tiền lương đều phải tham gia BHXH, BHYT

Những lưu ý quan trọng đối với thẻ BHYT học sinh, sinh viên

(NLĐO) -Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH TP HCM vừa ban hành hướng dẫn liên sở về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý

