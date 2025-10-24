Thời khóa biểu phải cân bằng giữa học văn hóa và phát triển toàn diện học sinh

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, chỉ đạo như trên tại hội nghị tổng kết công tác học sinh - sinh viên năm học 2024-2025 do Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức ngày 24-10.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, nhiều năm nay, ngành GD-ĐT TP đã đặt ra chỉ tiêu mỗi học sinh phải chơi ít nhất 1 môn thể thao và có những trường làm rất tốt. Qua đó, học sinh không chỉ phát triển thể chất mà còn khám phá năng khiếu, niềm đam mê của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, nhiều năm nay, ngành GD-ĐT TP HCM đã đặt ra chỉ tiêu mỗi học sinh phải chơi ít nhất 1 môn thể thao và có những trường làm rất tốt. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Tuy nhiên, một số trường đưa ra khó khăn về nhận thức, kinh phí, cân bằng giữa thời gian dạy học và hoạt động phát triển toàn diện. "Vấn đề đáng quan tâm nhất là về nhận thức và cần giải quyết từ người lãnh đạo. Các hiệu trưởng, trợ lý thanh niên phải suy nghĩ, hướng về quyền lợi và đối tượng học sinh, giúp các em phát triển toàn diện. Sau hội nghị này, các trường học cần rà soát, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo cân bằng giữa học tập văn hóa và phát triển toàn diện của học sinh" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ GD-ĐT, TP HCM đạt nhiều kết quả nổi bật đặc biệt là ở các mặt giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và phòng chống bạo lực học đường. Trong năm học vừa qua, TP HCM không xảy ra vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng nào gây bức xúc xã hội. Công tác phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy học đường cũng được triển khai bài bản.

Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ GD-ĐT: TP HCM đạt nhiều kết quả nổi bật đặc biệt là ở các mặt giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và phòng chống bạo lực học đường. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Trước những ý kiến liên quan Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh bị dư luận phản ứng khi không duy trì hình thức đình chỉ học tập học sinh. Theo ông Trần Văn Đạt, học tập là quyền tự do của học sinh và hình thức xử lý này cũng tồn tại nhiều bất cập khác. Thay đổi này có thể gây khó cho thầy cô giáo.

Nhưng ngay sau thông tư này, bộ đã có Thông tư số 18 về tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, bổ trợ rất nhiều cho Thông tư 19. "Như vậy, khi thông tư mới ra đời, các trường cố gắng phát huy hơn nữa trách nhiệm của nhà trường, của thầy cô giáo để đạt hiệu quả tốt nhất" - ông Đạt nói.