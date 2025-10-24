Thời khóa biểu phải cân bằng giữa học văn hóa và phát triển toàn diện học sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thời khóa biểu phải cân bằng giữa học văn hóa và phát triển toàn diện học sinh

Đ.Trinh

(NLĐO) - Các trường học cần rà soát, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo cân bằng giữa học tập văn hóa và phát triển toàn diện học sinh

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, chỉ đạo như trên tại hội nghị tổng kết công tác học sinh - sinh viên năm học 2024-2025 do Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức ngày 24-10.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, nhiều năm nay, ngành GD-ĐT TP đã đặt ra chỉ tiêu mỗi học sinh phải chơi ít nhất 1 môn thể thao và có những trường làm rất tốt. Qua đó, học sinh không chỉ phát triển thể chất mà còn khám phá năng khiếu, niềm đam mê của mình.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Thời khóa biểu phải cân bằng giữa học văn hóa và phát triển toàn diện học sinh - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, nhiều năm nay, ngành GD-ĐT TP HCM đã đặt ra chỉ tiêu mỗi học sinh phải chơi ít nhất 1 môn thể thao và có những trường làm rất tốt. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Tuy nhiên, một số trường đưa ra khó khăn về nhận thức, kinh phí, cân bằng giữa thời gian dạy học và hoạt động phát triển toàn diện. "Vấn đề đáng quan tâm nhất là về nhận thức và cần giải quyết từ người lãnh đạo. Các hiệu trưởng, trợ lý thanh niên phải suy nghĩ, hướng về quyền lợi và đối tượng học sinh, giúp các em phát triển toàn diện. Sau hội nghị này, các trường học cần rà soát, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo cân bằng giữa học tập văn hóa và phát triển toàn diện của học sinh" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ GD-ĐT, TP HCM đạt nhiều kết quả nổi bật đặc biệt là ở các mặt giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và phòng chống bạo lực học đường. Trong năm học vừa qua, TP HCM không xảy ra vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng nào gây bức xúc xã hội. Công tác phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy học đường cũng được triển khai bài bản.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Thời khóa biểu phải cân bằng giữa học văn hóa và phát triển toàn diện học sinh - Ảnh 2.

Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ GD-ĐT: TP HCM đạt nhiều kết quả nổi bật đặc biệt là ở các mặt giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và phòng chống bạo lực học đường. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Trước những ý kiến liên quan Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh bị dư luận phản ứng khi không duy trì hình thức đình chỉ học tập học sinh. Theo ông Trần Văn Đạt, học tập là quyền tự do của học sinh và hình thức xử lý này cũng tồn tại nhiều bất cập khác. Thay đổi này có thể gây khó cho thầy cô giáo.

Nhưng ngay sau thông tư này, bộ đã có Thông tư số 18 về tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, bổ trợ rất nhiều cho Thông tư 19. "Như vậy, khi thông tư mới ra đời, các trường cố gắng phát huy hơn nữa trách nhiệm của nhà trường, của thầy cô giáo để đạt hiệu quả tốt nhất" - ông Đạt nói.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP HCM, hoạt động thể dục - thể thao ngoại khóa trong các trường được quan tâm và ngày càng phát triển. Tính đến cuối tháng 5-2025, có 92,23% trường thành lập câu lạc bộ thể thao dành cho học sinh với đa dạng bộ môn như võ thuật, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, thể dục… 68,7% học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa của trường.

Về cơ sở vật chất, 77% trường mầm non được trang bị đủ thiết bị vận động theo quy định; 100% trường tiểu học, THCS và THPT có sân tập. 34,6% trường tiểu học, 41,7% trường THCS, 72,97% trường THPT có nhà tập đa năng được trang bị cơ bản đạt tiêu chuẩn quy định.

Tin liên quan

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

(NLĐO) - Quá trình dạy học dứt khoát phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hướng đến quyền lợi học sinh, không phải dạy học để ứng thí

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói về việc tuyển dụng, điều động giáo viên năm học mới

(NLĐO)- Việc điều động giáo viên theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 nên hiện chưa áp dụng được mà chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển...

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng sau sáp nhập

(NLĐO)- Những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp ở TP HCM; xây dựng phương án tuyển giáo viên; thống nhất các loại dịch vụ giáo dục...

phát triển toàn diện giám đốc sở kỹ năng sống bạo lực học đường tệ nạn xã hội tổng kết công tác giáo dục đạo đức ma túy học đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo