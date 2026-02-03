Thói quen này khiến Gen Z, Gen Y bỏ “canh sale" lúc nửa đêm

Theo báo cáo "Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026" do Shopee vừa công bố, xu hướng tiêu dùng chủ động thể hiện rõ ở nhóm người dùng trẻ, khi Gen Z và Gen Y chiếm phần lớn lượng người mua sắm Tết trên sàn.

Thay vì "canh sale" vào ban đêm, nhóm này có xu hướng mua sắm linh hoạt trong ngày, với các khung giờ phổ biến vào 12 giờ, 20 giờ và 21 giờ, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận ưu đãi và trải nghiệm mua sắm số.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 10-2025 đến 15-1-2026, các mặt hàng thiết yếu cùng sản phẩm phục vụ trang hoàng và chuẩn bị Tết như bánh kẹo, đồ trang trí, áo dài và bao lì xì tiếp tục nằm trong nhóm được tìm mua nhiều trong mùa cao điểm.



Đáng chú ý, các ưu đãi từ sàn và người bán trong giai đoạn này đã giúp người dùng tiết kiệm tổng cộng 744 triệu đồng khi mua sắm trên Shopee. Trong đó, 92% tổng số lượng đơn bán ra được áp dụng miễn phí vận chuyển - yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định mua sắm.

Số liệu của sàn cũng ghi nhận gần 14 triệu đơn hàng được giao đến tay khách hàng thông qua các hình thức giao nhanh trong ngày và hỏa tốc 4 giờ, cho thấy tốc độ giao nhận đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm mua sắm Tết.

Mặt hàng xu hướng dịp Tết 2026 trên thương mại điện tử Nguồn: Shopee

Về trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí, trong dịp Tết 2026, các nội dung trên Shopee Live và Shopee Video thu hút gần 16 tỉ lượt xem, kéo theo số đơn hàng phát sinh qua livestream và video tăng 61% so với Tết 2025.

Xu hướng ưu tiên sản phẩm chính hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Trong giai đoạn cận Tết, hơn 18 triệu người dùng đã mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu tiên.

Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng đặt nặng yếu tố nguồn gốc, chất lượng và độ tin cậy khi lựa chọn sản phẩm cho nhu cầu gia đình và quà biếu dịp Tết.

Bên cạnh đó, xu hướng ưu tiên hàng Việt tiếp tục được duy trì. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm mức giá phù hợp, mà còn dành sự quan tâm cho những thương hiệu quen thuộc, gắn liền với văn hóa và thói quen sử dụng trong dịp Tết.

Đặc biệt, tổng số đơn hàng đến từ các thương hiệu Việt tăng 30% so với Tết 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nội địa trên kênh TMĐT.

Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn dự báo doanh số thương mại điện tử toàn thị trường trong quý I/2026 có thể đạt khoảng 134.600 tỉ đồng, tăng 32,74% so với quý I/2025, trong khi sản lượng giao dịch ước đạt 1.036 triệu sản phẩm, tăng 9% so với cùng kỳ 2025.



Động lực tăng trưởng trong giai đoạn này được kỳ vọng đến từ yếu tố mùa vụ Tết Nguyên Đán và các chiến dịch khuyến mãi đầu năm.