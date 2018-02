300 tay súng Nga thiệt mạng và bị thương ở Syria?

16/02/2018 19:55

Một bác sĩ quân y người Nga cho Reuters hay một đồng nghiệp của ông ta từ Syria về trên chuyến bay y tế kể rằng đến cuối tuần trước, khoảng 100 người thuộc lực lượng Nga bị giết và 200 người bị thương. Đa phần người thương vong là thành viên của nhà thầu quân sự tư nhân Wagner của Nga.

Những người bị thương được sơ tán khỏi Syria trong mấy ngày qua và chuyển đến 4 bệnh viện quân y Nga – bao gồm Bệnh viện Trung ương của Bộ Quốc phòng Nga tại Khimki, Vishnevskiy số 3 tại Krasnogorsk (đều gần Moscow), Burdenko (gần trung tâm Moscow) và Học viện Y khoa Quân đội ở St. Petersburg, theo 5 nguồn tin của Reuters.



Bác sĩ quân y nói trên cho biết họ được đưa về bằng các máy bay chở hàng quân sự với trang thiết bị đặc biệt để có thể chăm sóc đặc biệt 2-3 ca cùng hàng chục người bị thương nhẹ hơn.



Bệnh viện quân y Burdenko ở Moscow. Ảnh: REUTERS

Thời điểm xảy ra thương vong này trùng với cuộc chiến ngày 7-2 ở gần TP Deir al-Zor. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết một lực lượng phối hợp với binh lính Syria – với sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng, rốc-két và đạn cối – đã áp sát các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. SDF cùng đặc nhiệm Mỹ phản công, giết khoảng 100 người thuộc phe ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói thông tin ban đầu cho thấy có 5 người Nga thiệt mạng ở khu vực xảy ra cuộc đụng độ trên song tất cả không phải binh lính Nga. Theo bà, việc hàng trăm người Nga thương vong là thông tin sai lệch do các đối thủ của Nga dựng lên.

Reuters chưa liên hệ trực tiếp được với công ty Wagner. Tuy nhiên, một nguồn tin có liên hệ với Wagner nói tổng số 300 người chết và bị thương về cơ bản là đúng.

Nếu thông tin của Reuters chính xác thì mức độ can dự của Nga vào Syria sâu rộng hơn nhiều so với họ công khai, cũng như nêu bật nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ ở Syria. Kể từ khi can thiệp quân sự vào năm 2015, Nga luôn phủ nhận triển khai các nhân viên quân sự tư nhân nói trên, đồng thời khẳng định chỉ tiến hành không kích, duy trì một căn cứ hải quân, huấn luyện lực lượng Syria và cử đến một số lượng hạn chế lính đặc nhiệm.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Reuters cho biết Nga sử dụng một lượng lớn các tay súng – hầu hết là cựu quân nhân – để giành lợi thế trên bộ mà không ảnh hưởng đến quân chính quy (sẽ phải thống kê nếu tử trận).



Thi thể phi công Roman Fillipov, người tử trận gần đây sau khi máy bay của anh bị quân nổi dậy Syria bắn rơi, được đưa về Nga hôm 8-2. Ảnh: REUTERS

Ông Yevgeny Shabayev, thủ lĩnh tổ chức bán quân sự Cossack có liên hệ với các nhà thầu quân sự Nga, dẫn các nguồn tin của Wagner cho biết trong ngày 7-2, lực lượng Nga tiến về Khusham của tỉnh Deir al-Zor, vốn là một khu vực trung lập theo thỏa thuận giữa quân đội Nga và liên quân Mỹ. Mục đích của họ là thử xem phía Mỹ có phản ứng hay không.

Khi họ còn cách các vị trí của SDF và Mỹ chưa đầy 5 km, theo ông Shabayev, lực lượng Mỹ cảnh báo trong vòng 20 phút với lực lượng chính quy của Nga rằng họ sắp không kích. Không rõ cảnh báo này có được truyền đến các tay súng Nga hay không. Khi Mỹ không kích, các tay súng không bắn trả vì họ biết làm vậy sẽ càng khiến liên quân không kích nhiều hơn.

Ông Shabayev cho hay thương vong cao như vậy là do phía tấn công được trang bị hiện đại, với khả năng không kích, chứ không phải lục lượng nổi dậy Syria bình thường. "Đầu tiên là máy bay ném bom diện rộng, tiếp đó là trực thăng tấn công Apache dọn dẹp trận địa" – ông Shabayev kể lại, theo lời các tay súng bị thương mà ông gặp ở Bệnh viện Trung ương của Bộ Quốc phòng Nga tại Khimki.

Hải Ngọc (Theo Reuters)