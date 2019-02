Anh: 15 bộ trưởng thách thủ tướng

21/02/2019 21:41

Trang Bloomberg trích dẫn một số người thạo tin cho biết có đến 15 bộ trưởng Anh phản đối "Brexit không thỏa thuận", tức Anh ra đi mà không đạt được thỏa thuận với EU, và dự định bỏ phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh dự kiến vào ngày 27-2 tới. Diễn biến này có thể buộc Thủ tướng May phải chọn lựa hoặc chấp nhận sự nổi loạn công khai này hoặc loại toàn bộ họ ra khỏi chính phủ.



Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại quốc hội hôm 13-2 Ảnh: REUTERS

Theo 3 nguồn tin, các quan chức cao cấp này muốn ủng hộ kế hoạch do nhiều đảng phái đưa ra, trong đó trì hoãn chuyện Anh rời EU vào ngày 29-3 nếu hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Các bộ trưởng "nổi loạn" muốn chỉnh sửa kế hoạch của bà May sao cho tư cách thành viên EU của Anh được kéo dài qua mốc 29-3. Lợi thế của họ là Hạ viện Anh từ lâu đã phản đối "Brexit không thỏa thuận". Bản thân Thủ tướng May cũng không ủng hộ "Brexit không thỏa thuận" và theo bà, cách duy nhất để tránh kịch bản này là Hạ viện Anh ủng hộ thỏa thuận mà bà đề xuất. Thế nhưng, kế hoạch Brexit của bà May lại liên tục vấp phải thất bại trong mấy tháng gần đây, khiến các bộ trưởng ngày càng lo ngại. "Brexit không thỏa thuận" hiện vẫn là phương án mặc định nếu Anh và EU không thể đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng Kinh doanh Anh Greg Clark hôm 19-2 khuyến cáo "Brexit không thỏa thuận" sẽ là thảm họa và là đòn trí mạng đối với nền công nghiệp Anh sau khi hãng xe Honda xác định kế hoạch đóng cửa nhà máy ở thị trấn Swindon.





Lục San