Sáng 26-11, tại TP Busan - Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự phiên họp thứ nhất của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc với chủ đề "Quan hệ ASEAN - Hàn Quốc: 30 năm qua và 30 năm tới".



Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thương mại - đầu tư, tận dụng hiệu quả các lợi ích của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 200 tỉ USD vào năm 2020. Hai bên cũng nhất trí phối hợp đề cao tự do hóa và liên kết kinh tế, nỗ lực ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác cùng các nước ASEAN trên tinh thần Chính sách Hướng Nam mới, cùng nhau xây dựng một Cộng đồng gắn kết bền vững, lấy người dân làm trung tâm, Cộng đồng sáng tạo vì sự thịnh vượng chung và Cộng đồng vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc công bố một số sáng kiến hợp tác với ASEAN về cải thiện hệ thống thị thực cho công dân các nước ASEAN tới Hàn Quốc; tăng gấp đôi số lượng học bổng cho sinh viên các nước ASEAN học tập tại Hàn Quốc. Ông Moon Jae-in công bố lập quan hệ đối tác khởi nghiệp ASEAN - Hàn Quốc; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ mới…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thứ nhất của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc Ảnh: VGP

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gợi mở một số định hướng hợp tác quan trọng cho 30 năm tiếp theo giữa ASEAN và Hàn Quốc, trong đó có: gia tăng tính chiến lược trong quan hệ đối tác, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ. Thủ tướng cũng gợi mở đẩy mạnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, cùng có lợi, tạo điều kiện cho hàng hóa và đầu tư hai bên tiếp cận thị trường của nhau; tiếp nhận lao động đến từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, hỗ trợ họ làm quen với môi trường sống ở Hàn Quốc.

Theo TTXVN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất Hàn Quốc tích cực hỗ trợ ASEAN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để lực lượng lao động ASEAN đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hỗ trợ ASEAN lập Trung tâm nghiên cứu khoa học biển để thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển và bảo tồn môi trường biển bền vững.

Thủ tướng cũng khẳng định duy trì an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hàn Quốc ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982…

Tại phiên họp thứ hai về "Tăng cường hợp tác kết nối vì sự thịnh vượng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số phương hướng đẩy mạnh hợp tác kết nối giữa Hàn Quốc và ASEAN, trong đó có kết nối và phát triển hạ tầng các cảng biển dọc tuyến vận tải biển chiến lược từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, nối Đông Nam Á với Đông Bắc Á; đề nghị Hàn Quốc tích cực giải ngân Quỹ hạ tầng toàn cầu hỗ trợ các dự án hạ tầng của ASEAN.

Thủ tướng khẳng định với thế mạnh về công nghệ, nhất là công nghệ số, Hàn Quốc có điều kiện hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN thích ứng hiệu quả với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số, tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ mới.

Thủ tướng cũng khuyến khích ASEAN và Hàn Quốc đầu tư mạnh vào kết nối người dân, tạo thuận lợi về đi lại, du lịch, thúc đẩy lưu chuyển lao động có tay nghề cao giữa ASEAN và Hàn Quốc...

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo các quốc gia ASEAN dự buổi ăn trưa, làm việc về Thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp khởi nghiệp ASEAN - Hàn Quốc.