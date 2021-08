ASEAN và các đối tác khẳng định sẽ ưu tiên hỗ trợ lẫn nhau ứng phó Covid-19, giảm thiểu các tác động do đại dịch và thúc đẩy phục hồi toàn diện, bền vững, cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và duy trì ổn định chuỗi cung ứng.



Bộ trưởng Canada Marc Garneau nhấn mạnh mong muốn cùng ASEAN nâng tầm quan hệ, tham gia sâu rộng hơn vào các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN chủ trì và sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada. Hai bên nhất trí trong năm 2021 sẽ bắt đầu đàm phán về Khu vực mậu dịch tự do (FTA) cũng như triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn mới 2021-2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Canada. Ảnh: BÁO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Bộ trưởng New Zealand Nanaia Mahuta thông báo đóng góp 1 triệu NZD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, tài trợ 29 triệu NZD hỗ trợ ASEAN giải quyết các tác động của dịch bệnh, trong đó dành 17 triệu NZD hỗ trợ cung ứng vắc-xin đồng đều trong khu vực. New Zealand dành nhiều quan tâm tới phát triển bền vững trên sông Mê Kông và khẳng định tiếp tục đẩy mạnh liên kết khu vực thông qua nâng cấp Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA) và thúc đẩy Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sớm được phê chuẩn và có hiệu lực.

Canada và New Zealand cũng ủng hộ ASEAN xây dựng lòng tin ở khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và hoàn tất xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Bên cạnh đó, chiều 5-8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự lễ trao quy chế Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN cho Vương quốc Anh.