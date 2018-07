Băng trôi 11 triệu tấn "ghé chơi", cả ngôi làng ở Greenland nín thở

15/07/2018 11:34

Hiện tại, số phận của những người dân này phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Nếu một cơn gió mạnh nổi lên vào đúng thời điểm, tảng băng nói trên có thể trôi dạt ra nơi khác theo hướng Vịnh Baffin mà không gây bất cứ thiệt hại nào.

Tuy nhiên, nếu mẹ thiên nhiên mang theo mưa và khí hậu đủ ấm, tảng băng này có thể tan chảy ra. Khi đó, một phần nước từ nó sẽ đổ ra biển và phần còn lại sẽ trút xuống ngôi làng hệt như một cơn sóng thần ập đến, gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Chúng tôi rất lo lắng và sợ hãi" - Karl Petersen, chủ tịch hội đồng địa phương trên đảo Innaarsui, chia sẻ với công ty truyền thông Canadian Broadcasting Corp.

Tảng băng trôi có kích thước vượt trội so với những ngôi nhà trên đảo Innaarsuit. Ảnh: Washington Post

Đến nay, 33 người đã sơ tán đến những nơi an toàn hơn trong đất liền. Những người còn lại đang được khuyến cáo rời xa tảng băng trôi.

Innaarsuit cách thủ đô Nuuk – Greenland, khoảng 966 km. Dân làng nơi đây chủ yếu là thợ săn và ngư dân. Họ sinh sống tại một khu vực cô lập nhưng có thể dễ dàng tiếp cận được bằng thuyền và trực thăng.

Theo tờ New York Times (Mỹ), tảng băng nói trên nặng 11 triệu tấn, rộng gần bằng chiều dài của 2 sân bóng đá và trồi lên cách mặt nước biển 91 m. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy kích thước của nó quá to so với những ngôi nhà trên đảo Innaarsuit.

Lần gần đây nhất người dân trên một hòn đảo thuộc Greeland cảm nhận được sức mạnh của mẹ thiên nhiên là vào tháng 6 vừa qua. Khi đó, một trận động đất chỉ mạnh cấp độ 4,1 tấn công đảo Nuugaatsiaq nhưng đủ sức gây ra một cơn sóng thần quét bay 11 ngôi nhà và làm chết 4 người.

"Những cơn sóng thần gây ra bởi sạt lở ở các vùng vịnh có thể đạt độ cao kinh hoàng, di chuyển với tốc độ khủng khiếp và có sức tàn phá dữ dội" – theo trang tin Quartz.

Cư dân đảo Innaarsuit đang theo dõi sát sao thời tiết. Theo dự báo, những đợt gió tương đối nhẹ sẽ xuất hiện vào tuần tới. Đến ngày 7-22, trời nhiều khả năng sẽ mưa.

Cao Lực (Theo Washington Post)