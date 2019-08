Phía Brazil không đưa ra lý do từ chối nhưng Tổng thống Jair Bolsonaro trước đó cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có tư duy "thực dân" tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở thị trấn Biarritz vào cuối tuần qua. Khi đó, ông Bolsonaro cho rằng phương Tây đang cố gắng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Brazil. Chánh Văn phòng Tổng thống Bolsonaro, ông Onyx Lorenzoni, nói với trang tin G1 rằng Brazil đánh giá cao lời đề nghị nhưng khoản tiền đó có lẽ thích hợp với công cuộc trồng cây gây rừng ở châu Âu nhiều hơn.



Theo báo The Guardian, trong năm 2019 đã xảy ra hơn 41.000 đám cháy trong khu vực rừng Amazon, riêng tháng 8 chiếm hơn một nửa. Giới chuyên gia cho rằng hầu hết các vụ cháy đều do nông dân phát quang lấy đất trồng trọt. Khoảng 60% khu vực rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil, phần còn lại nằm ở một số nước khác, trong đó có Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador… Những người chỉ trích cho rằng rất nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong năm nay là do ông Bolsonaro khuyến khích nông dân, người khai thác gỗ và chủ trang trại tăng tốc phá rừng. Phát biểu trên đài truyền hình Pháp tối 26-8, Tổng thống Macron nhấn mạnh Amazon là vấn đề toàn cầu và chỉ trích mạnh Tổng thống Brazil.

Lính cứu hỏa Brazil nỗ lực dập đám cháy tại khu vực rừng Amazon hôm 25-8 Ảnh: REUTERS

Trong lúc sự tập trung đổ dồn cho các đám cháy rừng Amazon ở Brazil, gần 730.000 ha rừng nhiệt đới và thảo nguyên ở Bolivia đã bị thiêu rụi. Hãng tin Bolivia (BIA) cho biết Tổng thống Evo Morales đã hoãn chiến dịch tái tranh cử hôm 25-8 để tập trung đối phó thảm họa này. Bolivia đã chứng kiến 13.396 vụ cháy trong tháng 8, tăng 422% so với tháng trước, theo Viện Nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Brazil (INPE). Khác với chính phủ Brazil, theo đài CNN, ông Morales tỏ ý cho biết sẽ chấp nhận sự giúp đỡ quốc tế để đương đầu với cháy rừng và tham gia vào các sáng kiến do Tổng thống Pháp đề xuất tại G7.

Theo trang Vox, nắng nóng là một phần lý do gây ra những thảm họa cháy quy mô lớn trên thế giới thời gian qua. Tại Tây Ban Nha, hơn 9.000 người được sơ tán khi cháy rừng lan rộng trên quần đảo Canary vào tuần rồi. Các vụ cháy rừng nghiêm trọng cũng xảy ra tại nhiều nơi khác, như bang Alaska - Mỹ, Greenland - Đan Mạch, Siberia - Nga…