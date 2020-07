Báo The Guardian dẫn lời Thống đốc Gavin Newsom hôm 22-7 cho biết bang California ghi nhận số trường hợp mắc Covid-19 mới cao nhất trong một ngày, đồng thời vượt qua bang New York về tổng số ca nhiễm.

Hôm 21-7, bang California có 12.807 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 413.576 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong ở bang California vẫn đứng sau bang New York - từng là tâm dịch Covid-19 ở Mỹ. Cho đến nay, New York vẫn là bang có số ca tử vong cao nhất ở Mỹ với hơn 32.500 ca, trong khi tỉ lệ mắc bệnh là 2.100/100.000 người, gấp đôi tỉ lệ ở bang California dù dân số chỉ bằng một nửa (khoảng 20 triệu dân so với 40 triệu dân).

Hiệp hội Bệnh viện California (CHA) cảnh báo bang này cần thêm nhiều giường bệnh hơn. Chủ tịch CHA thừa nhận 45.000/50.000 giường bệnh đã được lấp đầy. Mặc dù bang California có khả năng bổ sung 20.000 giường nhưng lại chuẩn bị điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn.

Người dân điền mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP Los Angeles. Ảnh: AP

Sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 xảy ra sau khi bang California tái mở cửa phần lớn hoạt động kinh tế vào tháng 5. Kể từ đó, Thống đốc Newsom ra lệnh cho các quán bar và nhà hàng đóng cửa và áp đặt những biện pháp hạn chế cứng rắn hơn. Ngoài ra, ông kêu gọi người dân tiếp tục đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Riêng tại TP Los Angeles, bang California, số ca tử vong do Covid-19 là 4.154 ca, còn số ca nhiễm là 161.670 ca. Hơn một nửa trường hợp mắc bệnh mới đến từ những người dưới 41 tuổi.

Dữ liệu của Trường ĐH Johns Hopkins cho thấy Mỹ hiện có hơn 3,9 triệu trường hợp mắc Covid-19 và ít nhất 142.942 ca tử vong. Miền Nam nước Mỹ hôm 22-7 chứng kiến số ca tử vong cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp: 725 ca (tăng so với 592 ca cách đó một ngày), chiếm 65% số ca tử vong mới ở Mỹ.

Bang Texas cũng báo cáo số ca tử vong cao và nhập viện kỷ lục hôm 22-7: gần 200 ca tử vong và 10.893 trường hợp nhập viện mới. Tại bang Ohio, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang từ 18 giờ chiều 23-7 (giờ địa phương), tương tự các bang Washington, Indiana, Minnesota…