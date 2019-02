Cậu bé Trump bị bắt nạt được mời đến Nhà Trắng

05/02/2019 17:57

Hãng tin AP hôm 5-2 cho biết Joshua là học sinh lớp 11. Hồi năm ngoái, trường Brandywine ở bang Delaware tuyên bố hỗ trợ cậu bé này sau nhiều năm em bị bắt nạt vì cùng họ với Tổng thống Mỹ.

"Joshua là một người có hứng thú với khoa học, nghệ thuật và lịch sử. Cậu bé cũng yêu thích động vật và hy vọng sẽ theo đuổi nghề nghiệp liên quan tới ngành học trong tương lai" – Nhà Trắng cho hay.

Cậu học sinh Joshua Trump. Ảnh: AP

Một sáng kiến nâng cao nhận thức của trẻ em mang tên "Be Best" (Trở nên tốt nhất) của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bao gồm vấn đề chính là ngăn chặn tình trạng bắt nạt trẻ em. Đó có thể là lý do Joshua được mời đến Nhà Trắng.

Ngoài Joshua có một phụ nữ tên Alice Marie Johnson, 63 tuổi, cũng đến tham dự buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump hôm 5-2.

Bà Alice bị kết án tù chung thân vì dính líu ma túy. Hồi năm ngoái, tù nhân này được ân xá sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút ngắn bản án dành cho bà.

Trường hợp của người phụ nữ giúp làm sáng tỏ dự luật mà Tổng thống Donald Trump ký hồi năm ngoái, trong đó giải quyết các mối quan ngại về hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm cả việc yêu cầu các thẩm phán kết án một số tội phạm ma túy thận trọng hơn.

Những khách mời còn lại có liên hệ tới vấn đề nhập cư bất hợp pháp, nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người qua biên giới Mỹ-Mexico, nỗ lực ngăn chặn đại dịch opioid và các chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump.





Phạm Nghĩa (Theo AP)