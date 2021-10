Điện Kremlin đã yêu cầu công nhân Nga ở nhà, bắt đầu từ tuần này cho đến ngày 7-11, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh.

Nga ngày 26-10 thông báo 1.106 ca tử vong mới sau 24 giờ, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch khởi phát tại quốc gia này. Nga đến giờ đã ghi nhận tổng cộng 232.775 ca tử vong, cao nhất châu Âu. Số ca nhiễm mới sau 24 giờ tại quốc gia này là 36.446 ca, giảm nhẹ so với những ngày qua.

Chính phủ Nga khẳng định số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh do tỉ lệ tiêm phòng thấp. Đến giờ, mới khoảng 49 triệu trên tổng số gần 146 triệu công dân nước này được tiêm đầy đủ dù có nguồn cung vắc-xin.

Một người phụ nữ được tiêm vắc-xin Sputnik V ở thủ đô Moscow hôm 26-10. Ảnh: AP

Ukraine và Bulgaria cũng ghi nhận số người thiệt mạng vì Covid-19 cao kỷ lục vào ngày 26-10.

Tại Ukraine, tỉ lệ tiêm phòng thậm chí còn thấp hơn ở Nga, khi chỉ mới 16% trên tổng số 41 triệu dân được tiêm đầy đủ. Quốc gia này đến giờ ghi nhận tổng cộng 64.936 ca tử vong, bao gồm 734 ca của ngày 26-10.

Cùng ngày, Bulgaria – quốc gia có tỉ lệ tiêm phòng thấp nhất trong Liên minh châu Âu (EU) với khoảng 25% dân số trưởng thành được tiêm đầy đủ, thông báo thêm 5.863 ca nhiễm và 243 ca tử vong – đều là những mức tăng kỷ lục sau 24 giờ.

Trong khi đó, theo trang thống kê Worldometers, Mỹ ghi nhận 1.449 ca tử vong vào ngày 26-10, cao hơn gấp 2 lần so với 640 ca của ngày trước đó.

Sau thành công ban đầu, chương trình tiêm phòng Covid-19 của Mỹ đã chững lại. Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 và vào hè này, họ là quốc gia có tỉ lệ tiêm ngừa hàng đầu thế giới, với 67% dân số được tiêm ít nhất 1 liều.

Hiện tại, hơn 87% dân số Bồ Đào Nha đã được tiêm đầy đủ, theo Trường ĐH Oxford (Anh). Tỉ lệ này cao hơn nhiều so với 57% của Mỹ. Theo báo The New York Times, tình trạng hoài nghi vắc-xin Covid-19 ở một số nhóm dân số và một số ngành nghề ở Mỹ vẫn còn cao, kể cả cảnh sát và lính cứu hỏa.