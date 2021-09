Lầu Năm Góc tuyên bố họ đã phá vỡ một âm mưu đánh bom tự sát thông qua cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) ở Afghanistan ngày 29-8. Mục tiêu là một chiếc xe của nhóm ISIS-K - chi nhánh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan - trong khu dân cư ở thủ đô Kabul.

Tuy nhiên, cư dân địa phương nói rằng cuộc không kích "giết chết 10 thường dân", bao gồm một người tên Ezmarai Ahmadi, 43 tuổi. Báo The New York Times phân tích đoạn camera an ninh cho thấy quân đội Mỹ có thể đã nhìn thấy Ahmadi và các đồng nghiệp - lúc đó "chở những thùng nước về cho gia đình" nhưng bị nghi là chất nổ.

Chiếc xe của nghi phạm đánh bom tự sát bị UAV Mỹ không kích. Ảnh: AP

Các đồng nghiệp đi cùng Ahmadi sau đó cũng khẳng định họ chỉ chở nước và trên xe còn có 2 chiếc laptop. Những người này được thả xuống xe trước khi Ahmadi lái xe về nhà nên thoát chết. Đến 16 giờ 50 phút ngày 29-8, chiếc xe của Ahmadi bị trúng tên lửa Hellfire. Trước đó, ông chủ gọi điện cho Ahmadi lúc 8 giờ 45 phút, nhờ mang chiếc laptop về cho mình.

Ông Ahmadi là kỹ sư điện, làm công tác cứu trợ cho một tổ chức đặt trụ sở ở bang California - Mỹ từ năm 2006. Ông là một trong số hàng ngàn người Afghanistan đã nộp đơn xin tái định cư tại Mỹ, theo gia đình người này.

Trong khi các quan chức Mỹ tuyên bố "một vụ nổ lớn hơn được nghe thấy sau cuộc không kích, chứng tỏ có chất nổ trong xe", báo The New York Times lại cho hay không có bằng chứng về vụ nổ thứ hai mà chỉ có một vết lõm trên một cánh cổng gần đó.

Washington thừa nhận cuộc không kích làm ít nhất 3 thường dân thiệt mạng nhưng cũng khẳng định họ đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom tự sát của ISIS-K. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ sẽ "tiếp tục đánh giá" cuộc không kích và nói thêm việc ngăn chặn thương vong dân sự là điều khó khăn.