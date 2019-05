Đổ máu khi cố livestream ăn bạch tuộc sống

10/05/2019 12:15

Livestream do cô nàng chủ sở hữu tài khoản "seaside girl Little Seven" thực hiện gần đây trên nền tảng mạng xã hội Kuaishou. Sau một vài giây vui vẻ mân mê con bạch tuộc, chú ta không cam chịu số phận nên đã bám lên mặt cô gái. "Hãy nhìn này, nó hút thật mạnh!", cô gái thốt lên ở đầu đoạn video.

“seaside girl Little Seven” bị xước và chảy một chút máu trên má. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Chỉ ít giây sau, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn và hét lên khi từ từ kéo những xúc tua ra khỏi mí mắt, mũi và miệng. Cô gái này bắt đầu kêu khóc đau đớn và gắng sức giật mạnh các xúc tu đang bám vào mặt mình. Cô nói sau khi nhìn thấy má mình có vết thương nhỏ: "Tôi đã bị biến dạng".

Cuối cùng thì sức người cũng chiến thắng sức động vật nhưng mặt cô gái bị xước và chảy một chút máu trên má. Ấy vậy mà với tất cả sự chuyên nghiệp của một vlogger, cô nàng này kết thúc video và xin hứa: "Hôm sau sẽ làm lại!".

Theo chuyên gia về động vật chân đầu Jennifer Mather thuộc trường Đại học Lethbridge ở Alberta - Canada, một con bạch tuộc có thể đoán trước một tình huống đau đớn, khó khăn, căng thẳng và điều này có thể giải thích phản ứng của con vật.

Trước đây, "seaside girl Little Seven" từng không ít lần ăn hải sản sống và quay video như thế này. Có đoạn video ghi cảnh cô nàng chơi với một con bạch tuộc sống ở bãi biển, cũng có đoạn video "mukbang" (ăn khối lượng thức ăn nhiều trong một thời gian ngắn) ghi cảnh cô ăn bạch tuộc có tẩm gia vị. Cô ấy đã nói trong các video trước đây rằng không hiểu tại sao bản thân chưa nổi tiếng.

Bạch tuộc sống được coi là một đặc sản tại Hàn Quốc. Ảnh: WEIBO

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. "Thật đáng sợ. Tôi nghĩ mí mắt cô ấy sẽ bị xé toạc", một người thể hiện sự đồng cảm trên LiveLeak. Bên cạnh đó, có không ít người lại không mấy thiện cảm khi xem đoạn video. Trên mạng Twitter, một người viết: "Chuyện này sẽ dạy cô ấy một bài học rằng không nên chơi với bạch tuộc. Hẳn bé bạch tuộc đáng thương phải sợ hãi khi bị ăn sống".



Bạch tuộc sống được coi là một đặc sản tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, món ăn này có thể làm nghẹt thở vì các xúc tu có thể dính vào cổ họng. Trong khi nhiều người phải cắt nhỏ bạch tuộc ra trước khi ăn, một số người khác lại cố nuốt cả con nhằm gây chú ý.









H.Bình (Theo Asia One)