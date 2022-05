Reuters dẫn lời ông Yoon phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội: "Nếu Triều Tiên tiếp nhận (sự hỗ trợ của chúng tôi), chúng tôi sẽ cung cấp thuốc bao gồm vắc-xin Covid-19, thiết bị và nhân viên y tế".



Ông Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn sẽ mở cửa cho viện trợ nhân đạo sang Triều Tiên giữa thời điểm nước này đối mặt "dịch sốt" khiến hàng trăm ngàn người đổ bệnh.

"Triều Tiên được cho là ghi nhận Covid-19 lây lan nhanh và đang chứng kiến ​​sự gia tăng đột ngột số ca nghi nhiễm Covid-19. Chúng tôi sẽ thảo luận với Triều Tiên về cách chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách chi tiết" - văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Ông Yoon tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10-5. Ảnh: Reuters

Riêng trong bài phát biểu ngày 16-5, ông Yoon cũng cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về cách thức tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ông Biden dự kiến ​​đến thăm Hàn Quốc trong tuần này.

Trước đó, hôm 13-5, Hàn Quốc tuyên bố dự định cung cấp vắc-xin Covid-19 và vật tư y tế khác cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa cho biết có chấp nhận hay không. Những lời đề nghị viện trợ chống lại dịch bệnh trước đây của Seoul đều bị từ chối.

Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ trích "điểm yếu trong hệ thống phòng chống dịch bệnh trong nước".

Trong một diễn biến khác, TP Thượng Hải - Trung Quốc đặt mục tiêu trở lại trạng thái bình thường vào ngày 1-6 tới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nền kinh tế.

Phó Thị trưởng TP Thượng Hải Zong Ming xác nhận quá trình mở cửa trở lại sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Phần lớn biện pháp hạn chế đi lại sẽ được giữ nguyên cho đến ngày 21-5 để ngăn chặn Covid-19 bùng phát trở lại trước khi nới lỏng dần dần.

"Từ ngày 1-6 đến giữa và cuối tháng 6, nếu kiểm soát được nguy cơ bùng phát dịch bệnh, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch, bình thường hóa công tác quản lý, khôi phục hoàn toàn sản xuất và trở lại nhịp sống bình thường" - bà Zong Ming nói.

Reuters dẫn số liệu ngày 16-5 cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc giảm 2,9% trong tháng 4 so với 1 năm trước đó. Đây là mức giảm mạnh so với mức tăng 5% hồi tháng 3. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Trung Quốc giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi giảm 3,5% hồi tháng trước.