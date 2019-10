Các quốc gia Đông Nam Á đang đương đầu với ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực đã ca ngợi việc Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt, đồng thời cho biết lực lượng an ninh đang chuẩn bị cho cuộc chiến dài nhằm ngăn chặn hệ tư tưởng thánh chiến cũng như các vụ tấn công trả đũa của IS.



Philippines, Indonesia và Malaysia cho biết họ đã chuẩn bị đương đầu với hành động trả thù của những kẻ trung thành với IS, bao gồm cả những vụ tấn công sói đơn độc của những người dân địa phương bị cực đoan hóa bởi hệ thống tuyên truyền trực tuyến mạnh mẽ của IS. Chính quyền ở Indonesia và Malaysia đang cảnh giác. Trong khi đó, chuyên gia Zachary Abuza, chuyên về khủng bố và nổi dậy ở Đông Nam Á, Đại học Chiến tranh quốc gia ở Washington (Mỹ), nhận định nhiều khả năng một làn sóng những kẻ trung thành với IS sẽ đổ vào Philippines, nơi duy nhất ở Đông Nam Á chúng có thể kiểm soát một phần lãnh thổ.

Theo báo The South China Morning Post, Philippines, Malaysia và Indonesia lo ngại những kẻ ủng hộ IS trong khu vực và những kẻ chạy khỏi Iraq và Syria có thể khai thác tình trạng hỗn độn và vũ khí dồi dào trên đảo Mindanao để ẩn trốn tại các ngôi làng xa xôi ở đây. Mindanao là điểm nóng của các hoạt động khủng bố, nơi các phiến quân liên kết với IS năm 2017 đã chiếm thành phố Marawi trong 5 tháng. Hơn 1.100 người đã thiệt mạng - kể cả dân thường - trong trận chiến này, vụ tấn công lớn nhất của IS ở Đông Nam Á.

IS đã có một trại huấn luyện ở Đông Nam Á Ảnh: ALMASDAR NEWS

Trong khi đó, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Philippines, Thiếu tướng Edgard Arevalo, hôm 28-10 khẳng định binh sĩ nước này "vẫn cảnh giác cao độ để ngăn chặn những âm mưu có thể xảy ra" sau khi al-Baghdadi chết.

"Tôi đoán là các nhóm ở Đông Nam Á cam kết trung thành với IS sẽ tiếp tục làm những gì họ đang làm, bất kể các sự kiện đang diễn ra ở Syria. Các nhóm thân IS ở Indonesia trong vòng 2 - 3 năm qua đã nhắm vào cảnh sát và gần đây, mục tiêu của họ là giới chính trị gia" - chuyên gia Abuza nói.

Theo một quan chức cấp cao Đội cảnh sát chống khủng bố của Indonesia, hệ tư tưởng IS vẫn là nền tảng cơ bản của cuộc chiến của tổ chức này và đã lan rộng khắp nước này, thông qua sách lẫn phương tiện truyền thông xã hội đến mức khó có thể ngăn chặn ảnh hưởng của nó. Sofyan Tsauri, cựu thành viên al-Qaeda Đông Nam Á, cho biết những người Indonesia đang gặp khó khăn về kinh tế và bị phân biệt đối xử vẫn ngưỡng mộ IS vì họ xem IS là giải pháp cho cuộc đấu tranh của họ.

Indonesia đang đối mặt với thực trạng phiến quân trỗi dậy và đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm trong năm nay. Nhà chức trách tin rằng hàng ngàn người Indonesia được IS truyền cảm hứng và khoảng 500 người được cho là đã gia nhập tổ chức này ở Syria.

Đông Nam Á từ lâu đã là tiêu điểm quan trọng đối với IS, vốn đã truyền cảm hứng cho các chiến binh Hồi giáo ở Tây Phi, khắp Trung Đông và châu Á, cho đến Indonesia và Philippines. Theo Reuters, đội trưởng cảnh sát chống khủng bố Malaysia Ayob Khan Mydin Pitchay nói rằng mối quan tâm thực sự không phải là dàn thủ lĩnh của IS mà là hiệu quả những lời giáo huấn của họ.

Theo một nhà nghiên cứu theo dõi các hoạt động của các cảm tình viên IS, các phòng chat trong các ứng dụng nhắn tin như Telegram đã cho thấy những thông điệp thách thức liên quan đến cái chết của al-Baghdadi. Một người tên Abu Abdullah Asy Syami viết: "Thánh chiến sẽ không bao giờ dừng lại, ngay cả khi vua của chúng ta không còn".