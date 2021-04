"Chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán, thống kê tất cả khoản tiền đã sử dụng kể từ ngày đầu tiên xảy ra sự cố, chi phí để tàu kéo và tàu nạo vét hoạt động suốt ngày đêm. Đây là một khoản tiền đáng kể, khoảng 1 tỉ USD" - giám đốc quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabia, nói với kênh tin tức Ai Cập Sada el -Balad TV vào ngày 31-3.

Ngoài ra, trước đó, ông Rabia tuyên bố sự cố tắc nghẽn giao thông trên kênh đào đã khiến chính phủ Ai Cập mất 14 triệu USD phí cầu đường mỗi ngày .

Hiện tại, con tàu mang cờ Panama do Nhật Bản sở hữu và Đài Loan điều hành được kéo đến hồ Great Bitter, nằm giữa con kênh nối Địa Trung Hải và biển Đỏ. Tàu Ever Given sẽ ở lại đó cho đến khi hoàn tất điều tra cũng như kiểm tra độ an toàn của phần thân và mũi tàu. Tàu Ever Given đi từ Trung Quốc đến Hà Lan trước khi xảy ra sự cố.

Tàu Ever Given được lai dắt vào hồ Great Bitter để chờ điều tra và sửa chữa. Ảnh: Reuters

Ông Rabia cho biết đến nay, thủy thủ đoàn của tàu Ever Given vẫn chưa chuyển hộp đen và các tài liệu khác cho Cairo điều tra.

Tàu Ever Given đã bị xoay ngang chặn kênh đào Suez vào ngày 23-3, khiến hàng trăm tàu ​​dồn lại ở hai đầu kênh.

Mặc dù người ta ước tính trước mắt mất khoảng ​​3 - 6 ngày để giải tỏa tắc nghẽn kênh đào Suez nhưng vận chuyển toàn cầu có thể mất 6 tháng để trở lại bình thường.

Khi con kênh bị chặn, nhiều thuyền trưởng đã vạch ra các tuyến đường về phía Nam xung quanh mũi Hảo Vọng của châu Phi, như hành trình từng có trước khi kênh đào Suez mở cửa vào năm 1869. Trong khi đó, các tuyến đường bộ xuyên châu Á chứng kiến ​​sự gia tăng giao thông rõ rệt.



Hình ảnh tàu Ever Given trên kênh đào Suez chụp bằng vệ tinh. Ảnh: Maxar Technologies

Kênh đào Suez được xây dựng từ năm 1859 đến 1869, được chính phủ Pháp và Ai Cập tài trợ. Trong số 1,5 triệu lao động Ai Cập đào kênh, ước tính khoảng 120.000 người đã chết.



Cairo mất toàn bộ quyền kiểm soát kênh đào sau khi chính phủ Ai Cập mắc nợ nặng nề, buộc phải bán cổ phần trong công ty chủ quản kênh đào Suez cho Anh vào năm 1875. Tuy nhiên, vào năm 1956, khi hợp đồng thuê 99 năm của công ty hết hạn, Tổng thống Ai Cập Gamel Abd al-Nasser đã quốc hữu hóa kênh đào. Một lực lượng liên hợp Anh - Pháp - Israel sau đó đã tạm thời xâm chiếm và chiếm đóng khu vực kênh đào, đóng cửa nó trong gần một năm trước khi áp lực của Mỹ và Liên Xô buộc họ phải rút lui.