Trang Metro ngày 29-4 đưa tin đoạn clip gây sốc do camera an ninh quay lại cho thấy đáy của bể bơi dài gần 23 m bất ngờ đổ sụp xuống hầm để xe bên dưới, làm khu vực này ngập đầy nước và mảnh kính vỡ. May mắn là không có ai bị thương trong vụ việc xảy ra tại Vila Velha, bang Espirito Santo hôm 22-4.



Tuy nhiên, 270 cư dân sống tại đây phải sơ tán và không thể trở về nhà trong 5 ngày vì 1 nhóm kỹ sư phải kiểm tra an toàn của khu căn hộ. Một số người báo cáo họ ngửi thấy mùi gas bốc lên nồng nặc khi nước hồ bơi được làm nóng. Những người khác cho biết họ nghe thấy 1 tiếng động lớn và bỏ chạy khi thấy nước tràn ra.

Hình ảnh đáy hồ bơi bất ngờ vỡ toang. Ảnh: Newsflare

Nước hồ bơi tràn xuống bãi đậu xe bên dưới. Ảnh: Viral Press

Một người dân tên Ubiracy Fonseca nói với trang tin G1: "Chúng tôi nghe 1 tiếng ồn rất lớn và lập tức chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đứng trên ban công và nhìn thấy rất nhiều nước tràn ra từ tòa nhà nên nhanh chóng chạy xuống sau khi đem theo 1 vài món đồ. Thật may vì đó không phải là 1 sự cố nghiêm trọng hơn".

Hồ bơi trên sân thượng ở khu căn hộ 90 tầng tại Brazil đổ sụp

Argo, công ty xây dựng tòa nhà 90 tầng, đã chi trả cho cư dân chi phí ở khách sạn khi tòa nhà được kiểm tra. Nguyên nhân của vụ sụp hồ bơi chưa được phát hiện nhưng tòa nhà không có hư hỏng nào khác. Giám đốc dự án Gilmar Assumpcao khẳng định họ sẽ tiếp tục điều tra sau khi 1 số người từ chối quay trở lại căn hộ.