Theo hãng thông tấn RIA, cuộc gọi được thực hiện theo yêu cầu của phía Paris. Tổng thống Pháp cũng đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc điện đàm với ông Putin. Văn phòng của ông Macron cho biết cuộc gọi lần thứ 8 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine đã kéo dài trong một giờ đồng hồ. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp cũng bày tỏ quan ngại về tình hình ở TP Mariupol, kêu gọi dỡ bỏ bao vây thành phố cảng chiến lược này.

Văn phòng của Tổng thống Macron cũng cho biết Tổng thống Macron đã nhắc lại sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine cùng ngày. Nhiều khả năng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy sẽ yêu cầu Pháp hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lập pháp Pháp diễn ra trong ngày 23-3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 ở Moscow. Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Ukraine đã phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp ở Mỹ, Canada, Anh, Ý, Đức và Israel.

Trong diễn biến liên quan căng thẳng Nga-Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS (Nga) rằng chính sách an ninh của Nga quy định rằng Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi nhận thấy có mối đe dọa hiện hữu với nước này.

Ông Peskov cho biết: "Chúng tôi có một học thuyết về an ninh nội địa và điều đó đã được công khai. Mọi người có thể đọc trong đó để thấy lý do cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Do đó, nếu có một mối đe dọa hiện hữu với đất nước chúng tôi, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng theo học thuyết của chúng tôi. Không có lý do nào khác được đề cập trong văn bản đó".

Theo hãng tin Reuters, ông Peskov đã đưa ra bình luận trên sau khi được hỏi liệu ông có tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Hồi tháng trước, ông Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao.