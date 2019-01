Khủng hoảng Venezuela: Cố vấn An ninh Mỹ vô tình lộ kế hoạch nhạy cảm

29/01/2019 09:30

Trong cuộc họp báo hôm 28-1, các phóng viên bất ngờ phát hiện Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton mang theo một cuốn sổ ghi chú với dòng chữ: "Afghanistan -> Welcome the Talks. 5.000 troops to Colombia" (tạm dịch: "Afghanistan -> Hoan nghênh thảo luận. Đưa 5.000 quân đến Colombia").

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton mang theo cuốn sổ ghi chép thông tin về khả năng Mỹ triển khai quân đến Colombia. Ảnh: Twitter

Khi được hỏi về dòng ghi chú của ông Bolton và liệu chính quyền ông Trump có đang xem xét triển khai hàng ngàn binh lính Mỹ tới khu vực này hay không, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho rằng: "Như tổng thống đã nói, mọi sự lựa chọn đều đang được cân nhắc".

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng cho thấy khả năng triển khai lực lượng quân sự ở Venezuela trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và các cuộc biểu tình chống ông Maduro diễn ra trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump vẫn chưa đưa ra nhiều thông tin cụ thể và dòng ghi chú của ông Bolton dường như hé lộ manh mối lớn nhất về những gì mà Nhà Trắng có thể đang lên kế hoạch.

Cũng trong hôm 28-1, ông Bolton nhắc lại tuyên bố của chính quyền ông Trump rằng "tất cả các sự lựa chọn đều đang được cân nhắc", trong đó có việc sử dụng lực lượng quân sự đối với Venezuela. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela.

Dòng ghi chú được nhìn thấy trên cuốn sổ ghi chép của ông Bolton. Ảnh: Twitter

Hồi tuần trước, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời và ông chủ Nhà Trắng nhanh chóng công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Một số đồng minh của Mỹ ngay sau đó cũng công nhận nhà lãnh đạo mới của Venezuela.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Maduro đến nay vẫn nhận được sự hỗ trợ của quân đội Venezuela cũng như sự ủng hộ từ phía Nga và Trung Quốc.

Trong một diễn biến đáng chú ý, trang tin South Front đưa tin trên mạng xã hội Twitter ngày 27-1 nổi lên một đoạn video được cho là ghi lại cảnh các đoàn phương tiện quân sự của Venezuela, bao gồm pháo tự hành hạng nặng 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất, xe thiết giáp và các khí tài, tiến về hướng biên giới Colombia.

Trang tin Defend Blo nhận định động thái này có thể do chính quyền của ông Maduro lo ngại rằng Venezuela có thể bị can thiệp quân sự theo hướng từ phía nước láng giềng Colombia.

Một nguồn tin từ Caracas nói rằng chính quyền ông Maduro dường như phỏng đoán rằng lực lượng Mỹ rút từ Afghanistan và Syria có thể sẽ được triển khai từ hướng Colombia tiến vào Venezuela.

Xuân Mai (Theo Business Insider)