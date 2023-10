"Mô-đun Nauka thuộc phân khúc ISS của Nga đã bị rò rỉ chất làm mát từ mạch tản nhiệt (dự phòng) bên ngoài, vốn được đưa đến trạm ISS vào năm 2012" – Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos thông báo trên Telegram, theo The Guardian ngày 9-10.

Cũng theo Roscosmos, vụ việc không gây rủi ro đến các phi hành gia trên ISS.

Đây là lần thứ ba ISS ghi nhận hiện tượng rò rỉ chất làm mát đến từ mô-đun của Nga trong chưa đầy một năm. Trước đó, vào ngày 15-12-2022, loạt ảnh từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy các hạt màu trắng giống như những bông tuyết chảy ra từ tàu vũ trụ Soyuz MS-22 trong nhiều giờ.

Soyuz MS-22 sau đó được quay về trái đất mà không có người lái. Vài tháng sau, một chiếc Soyuz không có người lái khác được điều đến thay thế.

Một vụ rò rỉ tương tự xảy ra vào giữa tháng 2 năm nay, cũng liên quan đến tàu chở hàng Progress MS-21 của Nga, vốn cập bến ISS vào tháng 10-2022.

Mô-đun của Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bị rò rỉ chất làm mát lần thứ ba trong chưa đầy một năm. Ảnh: AP

Theo giới chuyên gia, những vụ rò rỉ liên tiếp dường như cho thấy thiên thạch không phải là nguyên nhân.

"Có 3 vụ rò rỉ liên quan đến hệ thống làm mát - đây là điểm chung. Lần thứ nhất có thể là do nguyên nhân bất kỳ, lần thứ hai có thể là do trùng hợp, lần thứ ba khả năng cao là do lỗi hệ thống" – chuyên gia Jonathan McDowell khẳng định, đồng thời nói rằng lỗi có thể đến từ phía nhà thầu phụ.

Cũng theo ông McDowell, vụ việc lần này khiến mức độ uy tín của chương trình vũ trụ Nga thêm phần sụt giảm, nhất là khi sứ mệnh thăm dò mặt trăng của họ thất bại cách đây chưa lâu, vào tháng 8.

Theo The Guardian, lĩnh vực vũ trụ của Nga, vốn là niềm tự hào của quốc gia này, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong những năm gần đây vì các vấn đề liên quan đến kinh phí, lỗi kỹ thuật…

ISS là một trong những lĩnh vực hiếm hoi còn chứng kiến sự hợp tác giữa Moscow và Washington kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.