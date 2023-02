Thảm họa này còn tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết đối với nước ngọt, đất đai và các nguồn tài nguyên khác, đồng thời dẫn đến những tranh chấp về lãnh thổ và lãnh hải.



"Với bất kỳ kịch bản nào, các quốc gia như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ và Hà Lan đều gặp rủi ro. Các siêu đô thị trên mọi châu lục sẽ phải đối diện với những tác động nghiêm trọng, bao gồm Lagos (Nigeria), Maputo (Mozambique), Bangkok (Thái Lan), Dhaka (Bangladesh), Jakarta (Indonesia), Mumbai (Ấn Độ), Thượng Hải (Trung Quốc), Copenhagen (Đan Mạch), London (Anh), Los Angeles và New York (Mỹ), Buenos Aires (Argentina) và Santiago (Chile)" - báo The Washington Post dẫn lời ông Guterres hôm 14-2.

Vừa mới bị tàn phá do thảm họa động đất hôm 6-2, TP Iskenderun (tỉnh Hatay - Thổ Nhĩ Kỳ) tiếp tục đối diện với ngập lụt do nước biển dâng cao Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu LHQ trích dẫn dữ liệu từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố cùng ngày cho thấy tốc độ tăng trung bình của mực nước biển toàn cầu đã nhanh hơn kể từ năm 1900, so với bất kỳ thế kỷ nào trong 3.000 năm qua. Tốc độ ấm lên của đại dương trong thế kỷ qua cũng nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong 11.000 năm qua.



Thế giới đang trên đường vượt qua giới hạn nóng lên 1,5 độ C, giới hạn duy trì một tương lai có thể sống được. Với các chính sách hiện tại, mức tăng này đang hướng tới con số 2,8 độ C, điều mà ông Guterres mô tả là "bản án tử đối với các quốc gia dễ bị tổn thương".

Theo AP, dữ liệu WMO còn cho thấy mực nước biển trung bình toàn cầu sẽ tăng khoảng 2-3 m trong 2.000 năm tới cho dù sự nóng lên được giới hạn ở mức 1,5 độ C. Với mức tăng 2 độ C, nước biển có thể dâng cao thêm 6 m; thậm chí dâng thêm tới 22 m nếu tăng 5 độ C.



Một thống kê khác cũng công bố hôm 14-2 cho thấy lượng băng nổi quanh Nam Cực hiện đã xuống thấp kỷ lục, qua đó báo động rằng sự nóng lên toàn cầu đang ảnh hưởng đến cả những nơi lạnh giá nhất.

Cuối năm 2022, ông Guterres từng nhiều lần cảnh báo về "sự hỗn loạn khí hậu" không thể đảo ngược đang đe dọa thế giới; kêu gọi các chính phủ tăng cường cắt giảm khí thải, giữ lời hứa về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và cho rằng Hội đồng Bảo an có vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý chí chính trị cần thiết.