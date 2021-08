Tám nạn nhân gồm 5 quân nhân Nga và 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo máy bay dập lửa Be-200 rơi vào khoảng 13 giờ 30 phút (giờ GMT) gần TP Adana – Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc hạ cánh.

Nga hồi tháng 7 tuyên bố sẽ triển khai nhiều máy bay Be-200 đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ quốc gia này dập tắt các đám cháy đang lan nhanh.

Cháy rừng ở phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thiệt hại nặng nề trong tháng này, khiến nhiều người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu với gần 300 đám cháy kể từ tháng 7. Chính phủ nước này khẳng định đây là đợt cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử.

Nga, Tây Ban Nha và Qatar đã triển khai máy bay cứu hỏa để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát và dập tắt các đám cháy.

Ảnh chụp tại hiện trường vụ tai nạn của máy bay Nga hôm 14-8. Ảnh: Twitter

Ảnh: NDTV

Trong khi đó, theo AP, Tây Ban Nga nhiều khả năng trải qua ngày nắng nóng khắc nghiệt nhất vào ngày 14-8, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C.

Ở thị trấn Granada, nơi nhiệt kế chạm mốc 45,4 độ C vào lúc 16 giờ (giờ địa phương), rất ít người ra ngoài. Những người ra ngoài thì nhanh chóng tìm nơi trú nắng hoặc chụp ảnh với nhiệt kế công cộng cho thấy nhiệt độ tăng phi mã.

"Thời tiết rất oi bức, chúng tôi phải uống nước và bôi kem chống nắng thường xuyên" - Miriam Garca, một sinh viên, chia sẻ.

Tại Ý, giới chức cũng đã bày tỏ nỗi lo đối với sức khỏe của nhóm dân số già trong lúc nắng nóng hoành hành Nam châu Âu. Giới chức Ý đã mở rộng cảnh báo nhiệt sang 16 thành phố.

Nhiệt độ tại các thành phố Palermo và Catania ở khu vực Sicily được dự báo quanh mức 45 độ C, cao hơn khoảng 8 độ C so với các thành phố Rome, Florence và Bologna. Bộ Y tế Ý đã ban bố "cảnh báo đỏ" cho những thành phố này.

Người dân "giải nhiệt" tại TP Palermo - Ý. Ảnh: AP

Tại Calabria, các đám cháy bên trong rừng Aspromonte những ngày qua đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi các đám cháy trên đảo Sardinia đã được kiểm soát phần lớn, một đám cháy bùng phát vào rạng sáng 13-8 gần thị trấn Tivoli, phía Đông của Rome, đã buộc 25 gia đình phải sơ tán.

Trên đảo Evia - Hy Lạp, nơi đang bị tàn phá bởi các đám cháy được mô tả là "thảm họa sinh thái tồi tệ nhất" của Hy Lạp trong nhiều thập kỷ, một đám cháy mới bùng phát vào ngày 13-8.

Nhiệt độ ở Bồ Đào Nha được dự báo chạm ngưỡng 40 độ C vào ngày 15-8. Trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng gia tăng, chính quyền nhiều khu vực đã cấm người dân đi vào các khu vực rừng hoặc sử dụng pháo hoa, máy móc nông nghiệp có khả năng gây cháy.