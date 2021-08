Hơn 50 triệu người trong khu vực đường đi của bão Henri đã được đặt dưới sự cảnh báo nguy hiểm. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi cư dân trên đảo Fire - nằm ngoài khơi bờ biển Long Island, bang New York - sơ tán. TP New York hiện bị lũ quét và mưa xối xả. Dịch vụ đường sắt, 400 chuyến bay ở bang New York và Connecticut bị hủy.



Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Henri dự kiến đổ bộ vào Long Island, New York hoặc miền Nam New England vào ngày 22-8 (giờ địa phương). Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh, triều cường, biển động, đe dọa làm đổ cây cối và gây ra lũ lụt. Theo ABC News, bão Henri có sức gió tối đa gần 120 km/giờ vào cuối buổi chiều 21-8, hướng về phía Bắc với tốc độ gần 33,8 km/giờ.

Mưa có thể sẽ bắt đầu từ đêm 21-8 và sang ngày 22-8, khi bão Henri đổ bộ đất liền. Cơn bão có khả năng sẽ giảm tốc độ di chuyển sau khi đổ bộ. Tuy nhiên, theo dự báo, gió lớn từ bão Henri có thể đánh sập nguồn điện của 300.000 người ở bang Massachusetts.

Trong khi đó, ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 40 người mất tích sau trận lũ lụt xảy ra ngày 21-8 ở hạt Humphreys thuộc bang Tennessee, miền Nam nước Mỹ. Cảnh sát trưởng hạt Humphreys Chris Davis nói với hãng tin AP rằng 2 trong số các thi thể được tìm thấy là những đứa trẻ chập chững biết đi. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ thông báo mưa lớn làm mực nước trên sông Piney dâng cao kỷ lục. Lượng mưa đo được ở khu vực Trung Tennessee có nơi lên tới gần 432 mm.

Lực lượng cứu hỏa giải cứu xe bị mắc kẹt ở Brooklyn trước khi cơn bão Henri đổ bộ. Ảnh: NEW YORK POST

Cũng trong ngày 21-8, sau khi cơn bão Grace quét qua miền Trung Mexico, ít nhất 8 người thiệt mạng, có 6 thành viên trong cùng một gia đình và 3 người mất tích do lũ lụt và lở đất. Tất cả nạn nhân đều ở Xalapa, thủ phủ của bang Veracruz. Theo thông tin họp báo từ Thống đốc bang Veracruz Cuitlahuac Garcia, 1 người thiệt mạng do sập mái nhà ở TP Poza Rica.

Mưa to và gió mạnh gây hư hại nhiều công trình hạ tầng tại địa phương. Bão Grace gây ra cảnh lũ lụt nghiêm trọng ở Xalapa, nhấn chìm nhiều nhà cửa, xe cộ. Sân bay quốc tế của TP Mexico buộc phải hủy nhiều chuyến bay do bão, 565.000 người bị ảnh hưởng do mất điện. Trung tâm Bão quốc gia Mỹ dự báo bão Grace sẽ nhanh chóng suy yếu khi di chuyển sâu hơn vào khu vực miền núi trong đất liền.

Trong khi đó, ở miền Trung Trung Quốc, TP Huỳnh Dương và TP Trường Viên của tỉnh Hà Nam nâng cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất, cảnh báo về khả năng có thể bị sập đập và lũ lụt bất thường xảy ra đồng thời. Lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước đã gây ra lũ lụt, khiến hơn 300 người thiệt mạng.