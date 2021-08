Khoảng 580 lính cứu hỏa Hy Lạp, với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp từ Pháp, Anh, Đức và CH Czech, vẫn đối đầu với các đám cháy ở khu vực Gortynia, gần núi Olympia. Đảo Evia của Hy Lạp đã trở thành tâm điểm mới của mùa hè khắc nghiệt ở châu Âu. Tính đến ngày 11-8, theo báo The New York Times (Mỹ), hỏa hoạn quanh các khu vực phía Bắc đảo Evia đã thiêu rụi hơn 48.500 ha rừng thông, tàn phá nhà cửa và buộc hàng trăm người sơ tán. Hiện có hơn 500 đám cháy tàn phá Hy Lạp và Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis mô tả quốc gia ông đang hứng chịu "một mùa hè ác mộng".



Dân làng Achallam ở phía Đông thủ đô Algiers – Algeria nỗ lực dập tắt một đám cháy vào ngày 11-8 Ảnh: REUTERS

Ở bên kia Địa Trung Hải, chính phủ Algeria triển khai quân đội để dập tắt các đám cháy đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, trong đó có 28 binh sĩ, ở miền Bắc nước này. Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Tại miền Nam nước Ý, nơi cũng bị cháy rừng hoành hành, nhiệt độ TP Syracuse dường như đã chạm mốc cao chưa từng thấy trong lịch sử châu Âu: 48,8 độ C - cao hơn 0,8 độ C so với kỷ lục từng được thiết lập tại thủ đô Athens của Hy Lạp vào năm 1977. Tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cảnh báo cháy rừng cũng được đưa ra vì thời tiết nóng và khô.

Cùng ngày 11-8, giới chức cứu hỏa Mỹ cho biết thiệt hại từ đám cháy Dixie Fire ở Bắc California vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kể từ khi bùng phát vào ngày 14-7, đám cháy này đã thiêu rụi hơn 202.000 ha rừng, phá hủy hơn 1.000 căn nhà. Lực lượng cứu hỏa chỉ mới kiểm soát được khoảng 30% Dixie Fire giữa lúc nhiệt độ những ngày tới được dự báo vượt ngưỡng 37,8 độ C.