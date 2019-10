Theo Reuters hôm 31-10, số UAV nói trên được Trung Quốc sản xuất hoàn toàn hoặc một phần, ngoại trừ máy bay phục vụ các hoạt động khẩn cấp như chữa cháy rừng, tìm kiếm và cứu hộ, đối phó với các thảm họa tự nhiên...

Washington quan ngại UAV Trung Quốc có thể thu thập thông tin nhạy cảm, bao gồm ảnh và video cơ sở hạ tầng của Mỹ, để gửi cho bên thứ ba. Hồi tháng 7-2019, Bộ Nội vụ Mỹ cũng công khai tuyên bố không sử dụng UAV của Công ty DJI đến từ Trung Quốc. Lý do Bộ này đưa ra là chúng "không đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo quản lý dữ liệu của Hệ thống không người lái (UAS)".

Gần đây nhất, tháng 9-2019, các nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật ngăn chặn các cơ quan liên bang mua UAV từ Trung Quốc.

Một chiếc UAV của DJI. Ảnh: The Verge

Toàn bộ phi đội UAV hơn 800 chiếc của Bộ Nội vụ Mỹ sẽ "đắp chiếu" để phòng ngừa các cuộc tấn công mạng tiềm tàng do gián điệp Trung Quốc tiến hành, báo The Wall Street Journal đưa tin. Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt cho biết chúng sẽ ngưng hoạt động cho đến khi hoàn tất đánh giá các rủi ro an ninh, sau đó mới có quyết định kế tiếp.

DJI được biết đến là nhà sản xuất UAV thương mại hàng đầu thế giới, chiếm đến 74% thị phần toàn cầu vào năm 2018. Ngoài Mỹ, các đơn vị quân đội và cảnh sát Pháp, Hà Lan, Đức và Anh cũng sử dụng các sản phẩm của DJI cho mục đích giám sát.

Hôm 31-10, DJI – đặt trụ sở tại TP Thâm Quyến – Trung Quốc, cho biết họ "thất vọng về quyết định của Bộ Nội vụ Mỹ".

Quyết định được đưa ra khoảng một tuần sau khi Công ty Hàng không Vũ trụ Trung Quốc Rainbow UAV Technology ra mắt chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc UAV Rainbow, sản xuất tại một nhà máy ở Thái Châu, tỉnh Chiết Giang.