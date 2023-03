Ông Trump có thể bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan truy tố ngay trong tuần này, với cáo buộc liên quan đến khoản tiền dùng để mua chuộc sự im lặng của ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016, khi ông đang tranh cử tổng thống.



Ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời mô tả cuộc điều tra nêu trên là "một cuộc săn lùng phù thủy" mang động cơ chính trị nhằm hủy hoại chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.



Nếu ông Trump bị truy tố, đây sẽ là một diễn biến chưa từng có trong lịch sử Mỹ, khi ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự. Nhà báo người Mỹ Michael D’Antonio khẳng định một bản cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump (nếu có) sẽ là "một sự kiện gây sốc".

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám đông ủng hộ tại TP Davenport, bang Iowa - Mỹ, hôm 13-3.Ảnh: REUTERS

Theo tổ chức phi lợi nhuận giám sát đạo đức và trách nhiệm giải trình của chính phủ Mỹ Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), tính đến tháng 11-2022, ông Trump bị cáo buộc vi phạm ít nhất 56 tội hình sự kể từ khi ông khởi động chiến dịch tranh cử vào năm 2015. Con số này chưa bao gồm các cáo buộc liên quan đến gian lận giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ bị truy tố chính thức.

"Ông Trump là bậc thầy về chiến thuật trì hoãn, người luôn tìm mọi cách để câu kéo thời gian với hy vọng rằng chiến dịch điều tra và kiện tụng sẽ qua đi. Ông ấy đã thành công đáng kể" - Chủ tịch CREW Noah Bookbinder, cựu công tố viên chuyên về tội phạm tham nhũng liên bang, khẳng định với hãng tin AP.

Đáp lại, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố vì ông không phạm tội nên sẽ thật bất công nếu ông hứng chịu hậu quả pháp lý.