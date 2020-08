Theo Reuters, cảnh sát Chicago đã đấu súng với những kẻ cướp bóc và bắt giữ hơn 100 người sau khi đám đông tràn vào khu thương mại hạng sang Magnificent Mile.

Cảnh sát trưởng David Brown mô tả đây là hành vi phạm tội, còn Thị trưởng Lori Lightfoot khẳng định nó không liên quan tới cuộc biểu tình về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd (bị cảnh sát ghì cổ tử vong ở TP Minneapolis hôm 25-5).

"Đây không phải là một cuộc biểu tình có tổ chức. Thay vào đó, đây là một vụ việc mang tính hình sự. Ít nhất 13 cảnh sát bị thương, một nhân viên bảo vệ và một dân thường bị trúng đạn" – ông Brown phát biểu tại một cuộc họp báo.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mặt tiền của khu thương mại bị tấn công và mọi người tháo chạy khỏi các cửa hàng với tay chất đầy hàng hóa dọc đại lộ Michigan.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Những kẻ cướp bóc đã phá hủy hàng chục cửa hàng ở trung tâm Chicago, bao gồm Gucci, Louis Vuitton, Nordstrom, Macy's và Best Buy. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trước đó, một số bài đăng trên mạng xã hội khuyến khích cướp bóc ở trung tâm Chicago sau khi căng thẳng bùng lên bởi vụ cảnh sát bắn một người đàn ông bằng súng. Theo ông Brown, lúc cảnh sát thẩm vấn một nghi phạm 20 tuổi, anh ta bất ngờ bỏ trốn và nổ súng vào lực lượng đang truy đuổi. Cảnh sát đã bắn trả khiến thanh niên này bị thương phải phải nhập viện.

Chính quyền Chicago sau đó huy động 400 cảnh sát tới khu thương mại Magnificent Mile. Khi bắt giữ một người đàn ông cầm máy tính tiền, họ bị bắn từ một chiếc xe chạy qua nên đáp trả.

Sau vụ đấu súng, bà Lightfoot ra lệnh phong tỏa thành phố "cho đến khi an toàn". "Do các sự kiện gần đây, chúng tôi đang sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có của thành phố để theo dõi tình hình cũng như giúp giữ an toàn cho các vùng lân cận. Cướp bóc và bạo loạn là không thể chấp nhận được và không có gì để bào chữa cho những hành động đó" – bà Lightfoot tuyên bố.

Những kẻ cướp bóc đã phá hủy hàng chục cửa hàng ở trung tâm Chicago, bao gồm Gucci, Louis Vuitton, Nordstrom, Macy's và Best Buy.