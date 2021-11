Tờ New York Post ngày 3-11 đưa tin anh Joaquin Romero, 34 tuổi, qua đời vì bị thương nặng vào ngày 1-11, hai ngày sau khi anh xả thân giúp đỡ một người phụ nữ trong lúc làm việc tại trò đu dây mạo hiểm La Jolla Zip Zoom Zipline ở khu bảo tồn La Jolla.



Cơ quan chức năng cho biết anh Romero rơi từ độ cao hơn 21 m xuống đất và bị thương nặng. Một nhân chứng kể với kênh KSWB rằng anh Romero đang hỗ trợ 1 người phụ nữ móc đai vào dây trượt thì người này bắt đầu bị trượt đi.

Anh Romero chụp lấy đai an toàn của vị khách để kéo lại nhưng không thể và khiến cả 2 người bị trượt ra xa hơn khi đang ở độ cao khoảng 30 m.

Anh hùng Joaquin Romero. Ảnh: Go Fund Me

Trò đu dây mạo hiểm tại khu bảo tồn La Jolla. Ảnh: La Jolla Zip Zoom Zip Line

Sau đó, anh Romero quyết định thả tay ra vì lo ngại sức nặng của 2 người có thể khiến đường dây bị đứt. Được biết, đường đu dây này có thể chịu sức nặng tối đa 113 kg. Theo lời nhân chứng, người phụ nữ kia không bị thương.

Đội cứu hỏa đã dùng dây thừng và giỏ cứu hộ đưa anh Romero đến nơi an toàn trước khi dùng trực thăng chuyển anh đến bệnh viện. Tuy nhiên, người hùng Romero đã không qua khỏi.

Bà Norma Contreras, chủ tịch của La Jolla Band of Luiseño Indians, đơn vị điều hành trò đu dây tại hạt San Diego, nói họ đang "điều tra" vụ tai nạn chết người. Bà Contreras nói: “Chúng tôi rất buồn và đau lòng về vụ tai nạn thương tâm gần đây liên quan đến một trong những nhân viên của chúng tôi tại La Jolla Zip Zoom Zipline. Giống như bất kỳ công ty nào, chúng tôi tự hào về việc có một môi trường làm việc an toàn và trải nghiệm an toàn và thú vị cho khách hàng của chúng tôi."

Bà Contreras từ chối đưa ra bình luận chi tiết hơn cho đến khi cuộc điều tra của các quan chức bang và liên bang hoàn tất.

Theo thông báo của La Jolla Band of Luiseño Indians, trò đu dây mạo hiểm tại hiện trường đã tạm ngừng hoạt động sau tai nạn của anh Romero.