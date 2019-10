Tổ chức Giám sát Nhân quyền (SOHR) cho biết các lực lượng Mỹ đã rút khỏi khu vực giữa các thị trấn Tel Abyad và Ras al-Ayn. Liên quân do Mỹ dẫn đầu triển khai lực lượng ở miền Bắc và Đông Syria chưa bình luận về vấn đề trên.

Việc Mỹ rút quân khỏi Syria đánh dấu bước ngoặt to lớn trong chính sách của chính quyền Washington và từ bỏ đồng minh người Kurd trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Các tay súng thuộc SDF ở khu vực Đông Bắc Syria. Ảnh: Reuters

Theo kênh Al Jazeera, Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho hay lực lượng Mỹ sẽ không hỗ trợ hoặc tham gia vào chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ không ở lại trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm thực hiện chiến dịch được lên kế hoạch từ lâu ở phía Bắc Syria.



Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng ngày cho biết quân đội nước này sẵn sàng khởi động các hoạt động chống lại các tay súng người Kurd ở Syria bất cứ lúc nào sau thông báo của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusogly tuyên bố Ankara quyết tâm xóa sổ các phần tử khủng bố ở Syria sau khi Mỹ tuyên bố Washington sẽ không can dự vào chiến dịch quân sự của nước này tại miền Bắc Syria.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh Ankara quyết tâm bảo vệ an ninh, an toàn của đất nước bằng cách truy quét các phần tử khủng bố trong khu vực, từ đó góp phần mang lại hòa bình, ổn định tại Syria.

Song song đó, lực lượng người Kurd ở Syria cảnh báo chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp hồi sinh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho rằng chiến dịch như thế sẽ đảo ngược thành quả của chiến dịch kéo dài nhiều năm của lực lượng do người Kurd dẫn đầu đánh bại IS và tạo điều kiện cho một số thủ lĩnh còn sống sót thoát khỏi nơi ẩn náu.

Lực lượng do người Kurd dẫn đầu cũng cảnh báo: "Hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc và Đông Syria sẽ gây tác động tiêu cực to lớn đối với cuộc chiến chống IS".

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó tuyên bố sẽ tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Đông sông Euphrates nhưng tạm dừng kế hoạch sau khi nhất trí với Mỹ tạo ra một "vùng an toàn" trong biên giới phía Đông Bắc của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.