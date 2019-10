Cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự trên không và trên bộ trong vài ngày tới ở phía Đông dòng sông Euphrates ở miền Đông Bắc Syria, khu vực chủ yếu do SDF kiểm soát. Hãng tin Anadolou cuối ngày 5-10 cho biết nhiều xe bọc thép và một xe chở quân đã được đưa đến một khu vực gần biên giới với Syria nhưng không rõ liệu chúng có liên quan đến chiến dịch có thể sắp diễn ra hay không.



Theo kênh Fox News, phát biểu trên của ông Erdogan được xem là rõ ràng nhất về ý định can thiệp quân sự vào khu vực này của Ankara kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hồi cuối tháng 7 quyết định thành lập một "vùng an toàn" ở biên giới Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi khu vực này không được phép có sự hiện diện của các tay súng YPG.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trên biên giới với Syria. Ảnh: DPA

Khi đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra lời đe dọa tương tự khiến Mỹ đồng ý một "cơ chế an ninh" cho phép binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được phép tuần tra nhiều khu vực ở miền Đông Syria cùng với quân đội Mỹ. Theo báo The Jerusalem Post, Thổ Nhĩ Kỳ xem SDF có liên hệ với cuộc nổi dậy của người Kurd trong nước và cứ vài tuần lại đưa ra lời đe dọa can thiệp quân sự để có thêm nhượng bộ từ Mỹ.

Với thông báo mới nhất nói trên, Ankara muốn gây áp lực lên Washingon trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang bị phân tâm bởi tình hình chính trị trong nước. Theo một số nhà phân tích, Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn phô trương sức mạnh ở Syria và tin rằng có thể lắp vào chỗ trống do Mỹ tạo ra nhưng điều này có nguy cơ gây nên một cuộc khủng hoảng mới.

Tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua, Ankara đã nói về kế hoạch lập một "hành lang hòa bình" dọc biên giới với Syria, đưa 1 triệu người tị nạn vào khu vực này và thành lập hơn 100 thị trấn mới. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn tận dụng cơ chế tuần tra chung với Mỹ để dọn đường cho kế hoạch này.