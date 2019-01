Mỹ: Xoáy cực lịch sử gây lạnh bỏng da

31/01/2019 00:10

Không ít người đồng cảnh ngộ với ông Neeler, cũng đang co ro trong cái lạnh buốt xương để cố gắng xin đủ 45 USD từ những người đi đường mới có thể qua đêm trong một nhà nghỉ trong khi giới chức trách cảnh báo không nên bước ra ngoài trời dù chỉ vài phút. Ước tính có 80.000 người vô gia cư ở Chicago.



Luồng không khí lạnh giá tàn khốc từ Bắc Cực thổi xuống được gọi là "xoáy cực" gây ra đợt lạnh dữ dội "đi vào lịch sử", theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS).

Dự báo kéo dài từ ngày 29-1 (giờ địa phương) và sẽ không kết thúc trước ngày 31-1, xoáy cực khiến nhiều bang như Michigan và Wisconsin tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa trường học và các cơ quan. Hơn 1.100 chuyến bay ra vào nước Mỹ bị hủy hôm 29-1.

Mối đe dọa nghiêm trọng được cảnh báo lên tới đỉnh điểm trong ngày 30-1, khi nhiệt độ dự kiến xuống thấp kỷ lục, dưới -27 độ C, nhưng do kèm theo gió lạnh nên có cảm giác xuống tới -45 độ C, thậm chí -50 độ C.

Theo NWS, nhiệt độ -32 độ C có thể làm da bị đông cứng trong 15 phút. Chuyên gia của NWS Jim Hayes cảnh báo hiện tượng bỏng lạnh sẽ xuất hiện trong vòng 10 phút trong điều kiện thời tiết quá lạnh hiện nay.

Người đàn ông vô gia cư ngồi bên góc đường ở TP Chicago giữa giá lạnh Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Cường độ của đợt không khí lạnh này thuộc loại cả đời mới gặp một lần" - ông John Gagan, nhà khí tượng học thuộc NWS, nhấn mạnh. Ít nhất 55 triệu người dự kiến chịu ảnh hưởng của thời tiết băng giá nguy hiểm này, trong đó các nhóm dễ bị tổn thương - như người vô gia cư - có thể bị đe dọa tính mạng. Khoảng 160 trung tâm sưởi ấm được mở cửa ở Chicago để hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Theo đài BBC, cảnh sát Chicago cho hay một số người đã bị đe dọa bằng súng và bị cướp áo khoác lông ngỗng Canada có giá tới 1.100 USD. Giá vé đi xem vở nhạc kịch "Hamilton" hạ còn một nửa để cứu vãn lượng khán giả sụt giảm theo thời tiết, còn vườn thú Brookfield phải đóng cửa lần thứ tư trong 85 năm qua.

Các nhà khoa học tin là biến đổi khí hậu đã gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn và một giả thuyết về xoáy cực cho rằng luồng khí lạnh vốn thường mắc kẹt quanh Bắc Cực nay bị suy yếu và biến dạng do khí hậu nóng lên.

Theo phân tích của chuyên gia về bão mùa đông Judah Cohen, thuộc Công ty Atmospheric Environmental Research, một khối không khí ấm từ đợt nóng bất thường ở quốc gia Bắc Phi Morocco vào tháng trước làm nhiệt độ không khí ở Bắc Cực vốn rất lạnh tăng đột biến. Điều này khiến xoáy cực ở Bắc Cực bị tách ra và di chuyển tự do gây nên đợt lạnh sâu đang hoành hành trên khắp vùng Trung Tây nước Mỹ.

Thu Hằng