Nan giải số phận tù binh IS ở Syria

Vấn đề phải được giải quyết nhanh chóng để bảo đảm tù binh IS, trong đó có nhiều người châu Âu và một số công dân Mỹ, không được phóng thích và tái tham gia chiến trận ở Syria hoặc nơi khác. Trước mắt, theo trang Military.com, Mỹ đã chia tù nhân IS thành 3 loại: nguy hiểm nhất, hạng trung và một số thủ lĩnh, tay súng nói chung.



Chính quyền Mỹ đang tìm kiếm giải pháp, kể cả xem xét phương án chuyển các phiến quân nguy hiểm nhất đến vịnh Guantanamo - Cuba, theo kênh NBC News. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định cách làm này sẽ gây ra một số thách thức tương tự mà Mỹ đã đối mặt với các tù nhân bị giam giữ tại căn cứ quân sự ở vịnh Guantanamo, bao gồm vấn đề liệu có thể truy tố các phiến quân bị bắt trên chiến trường ở Bắc Syria hay không.

Anh từ chối tiếp nhận các phiến quân IS là công dân nước này Ảnh: AP

Là đồng minh với Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria song Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) lo sợ việc Mỹ rút quân sẽ khiến họ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Các chỉ huy của SDF cảnh báo họ không thể cầm giữ được hơn 700 tù nhân IS nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Syria. Còn các quốc gia châu Âu lâu nay vẫn lưỡng lự trong việc tiếp nhận các công dân có mối liên hệ với IS vì vừa không muốn truy tố họ vừa không muốn nhận lãnh nguy cơ an ninh tiềm tàng nếu họ được trả tự do - theo trang Military Times.

Suốt mấy năm nay, giới ngoại giao và giới chức quân sự Mỹ đã nhiều lần yêu cầu các nước có công dân từng tham chiến ở Syria tiếp nhận lại họ. Thế nhưng, gần như mọi quốc gia đều từ chối.

