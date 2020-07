Ông Antonov phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại Trung tâm vì lợi ích quốc gia (Mỹ) rằng: "Như mọi người cũng biết Nga ưu tiên quan tâm Anh và Pháp tham gia cuộc đối thoại. Tại sao ư? Vì họ là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và thành viên của NATO và tất nhiên, chúng tôi rất quan tâm đến những gì NATO đang làm ở gần lãnh thổ của Nga".

Theo đại sứ này, Nga sẽ không thúc ép Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán song phương Nga-Mỹ về việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Trung Quốc và Nga nên sát cánh cùng nhau chống lại bá quyền và chủ nghĩa đơn phương.

Theo kênh CGTN (Trung Quốc), ông Tập cho hay điều cần thiết là Bắc Kinh và Moscow phải tăng cường liên lạc và hợp tác chiến lược trong tình hình toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Cuộc trò chuyện của hai lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc và Mỹ ngày càng xấu đi và căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau cuộc đụng độ biên giới hồi tháng trước.



Ông Tập nói trong cuộc điện đàm rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cùng Nga hỗ trợ lẫn nhau, kiên quyết chống lại sự can thiệp và phá hoại từ bên ngoài, duy trì lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển của đất nước. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh luôn ủng hộ Nga theo con đường phát triển và khôi phục đất nước, đồng thời kêu gọi hợp tác về công nghệ, phát triển vắc-xin và an toàn sinh học.

Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Nga trên phạm vi quốc tế, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, để bảo vệ chủ nghĩa đa phương, chống lại bá quyền và chủ nghĩa đơn phương.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Mỹ bắt đầu quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với cáo buộc Trung Quốc gây ảnh hưởng quá mức lên tổ này trong công tác đối phó dịch Covid-19.

5 ngày trước cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc, ông Putin cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi New Delhi phê chuẩn một thỏa thuận vũ khí lớn giữa hai nước. Ông chủ Điện Kremlin cũng đã nói với ông Modi rằng ông muốn tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược "đặc biệt và đặc quyền" giữa hai nước.